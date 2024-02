Tecnología no salvó a Bartolo

La frontera está “protegida”, por más de 12 mil soldados. Sin embargo el sargento Bartolo Familia Solis fue asaltado y herido mortalmente en el puesto de chequeo El Corozo, Restauración donde prestaba servicio.

En la frontera tenemos modernos DRONES para vigilar la zona, pero no evitaron el asalto al sargento Bartolo Familia Solis.

La frontera está dotada de “modernos vehículos” TODO terreno, pero no hubo una ambulancia para trasladar a un centro de salud a Bartolo Familia Solis para recibir adecuada atención médica que le salvara la vida. Fue “tirado” en una camioneta inadecuada.

La frontera esta provista de equipos modernos para tomar datos biométricos a quienes circulen por la zona, pero ese modernismo no pudo impedir que un haitiano cruzara a este lado, asaltara e hiriera mortalmente a Bartolo y volviera su territorio.

Con 12 mil “compañeros” vigilando la frontera, Bartolo Famila Solis estaba SOLO cuando fue asaltado. Antes de morir, rebeló a un pariente que fue UN HAITIANO el causante del hecho y que se llevó su fusil. Es la UNICA versión “oficial”.

Dos días antes del asalto a Bartolo, la frontera fue visitada por el jefe del Ejército. Allí garantizó TOTAL protección y seguridad. Dijo que los dominicanos no teníamos que temer, porque las tropas militares estaban preparadas ante cualquier eventualidad. Pero, uno de esos soldados fue asaltado y asesinado. A una semana del hecho, aún no sabemos oficialmente que pasó. La vice presidenta dijo que fue “una acción aislada”. El ministro de Defensa afirmó que “no fueron pandillas haitianas”. Pero que el caso se investiga. Solo tenemos como cierto que Bartolo Familia fue asaltado, herido y que murió horas después. La familia del sargento Bartolo Familia Solis HOY tiene un futuro incierto. Él, que era el sustento, murió solo, aunque mil veces hemos escuchado decir que en la zona hay 12 soldados para protegernos. Que no haya más Bartolo asaltado y asesinado en la frontera. Sin una ambulancia o un helicóptero de los “modernos” para salvarle la vida. Descanse en paz Bartolo Familia Solis, soldado de la PATRIA.