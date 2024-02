Buen cine para periodistas

Cuando ingresé a la carrera de comunicación social en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, Perú, en 1988, todavía no tenía claro si iba a ser periodista. Las cosas se fueron aclarando tiempo después y terminé inscribiéndome en la especialidad que habría de ejercer el resto de mi vida.

Fueron muchos los factores que me hicieron inclinar por esa decisión y en el cuarto año de universidad, metido ya de cabeza en el asunto, otras tantas afianzaron mi trascendental determinación. Entre esas motivaciones están las películas, sobre todo aquellas basadas en la cobertura de algún hecho real —o ficticio— o en la que un periodista es el protagonista.

Creo que fue Heriberto Luza Geronzini, uno de mis catedráticos, el que puso a la clase a ver Salvador, la cinta de Oliver Stone de 1986 sobre el conflicto en ese país centroamericano. Recuerdo que fue la primera de su tipo que vi y que quedé tan impactado que no solo me convenció de lo que estaba haciendo, sino que hizo surgir en mí el interés de algún día hacerme corresponsal de guerra.

No son todas las que se han hecho ni nadie está obligada a verlas, pero quise compartir diez filmes que yo he visto, que rescatan las vicisitudes que enfrentan periodistas, reporteros gráficos y editores, y que al mismo tiempo pueden inspirar a los que decidieron dedicarse a este gran oficio. Aquí van, además de la ya mencionada, sin orden de ningún tipo: Good Night, and Good Luck (2005), película sobre el periodista Edward Murrow que en los años 50 del siglo pasado defendió la libertad de expresión ante el oscuro accionar de la principal organización anticomunista de EEUU.

The Post (2017), el filme aborda la batalla personal de la famosa editora y dueña de The Washington Post, Katharine Graham, que debe guiar a su periódico bajo la fuerte presión del poder político. Frost/Nixon (2008), narra la serie de entrevistas que el periodista británico David Frost le hizo en 1977 al presidente estadounidense Richard Nixon, luego de que éste renunciara a la presidencia de su país presionado por el escándalo de Watergate. Reds (1981), vieja película que explora la vida del periodista John Reed y de esos Diez días que estremecieron al mundo en los que cubrió la Revolución Rusa y que plasmó en el libro que lleva el mismo nombre. Welcome to Sarajevo (1997), un clásico sobre corresponsales de guerra en la llamada Guerra de los Balcanes, y sobre la calidad moral de los hombres de prensa.

Kill the Messenger (2014), un filme que retrata la vida de Gary Webb, un periodista estadounidense que indagó en la supuesta complicidad de la CIA en la proliferación de crack en EEUU y en el conflicto armado de Nicaragua en los años 80 del siglo pasado.

Todos los hombres del presidente (1976), otro clásico que reconstruye la cobertura hecha por Carl Bernstein y Bob Woodward para The Washington Post sobre el caso Watergate.