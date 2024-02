Queja pública!!

En mi condición de ciudadano apartidista, ejerciendo la indispensable solidaridad con un compañero en retiro, acabo de conversar con el mayor General retirado Guillermo Guzmán Fermín, pasado director de la Policía Nacional y me confirmó que , sin ninguna explicación, llamaron a todo el personal asignado a su servicio para que se reportaran a la PN. Hoy, en medio de un proceso electoral donde ese pasado director de la PN, ejerciendo sus derechos ciudadanos, es miembro de un partido político de la oposición, el mismo transita solo por las calles, expuesto a cualquier situación de peligro. Ni siquiera el detalle de un policía que estaba donde su madre enferma lo tomaron en consideración y lo retiraron de la vivienda de su anciana madre. Esas son las cosas que no entiendo, ya que rememoran tiempos pretéritos de tristes recordación. Espero que ese exabrupto violatorio a la Ley Orgánica de la PN sea resuelto, ya que, si el Gral. retirado Guzmán Fermín está violando la ley, ya sea conspirando o revertiendo el orden público, si se comprueba, entonces que procedan y, sin violar el debido procedo, le apliquen la ley y lo sometan a la justicia; mientras tanto esa escolta y ese personal están asignados a él por ley en su condición de pasado director general de la Policía Nacional, por consiguiente, si no se le acusa ni se somete formalmente por haber cometido un delito, los policías de su escolta deben serle reasignados al general Guzmán Fermín, con carácter de inmediato!

El autor es Vicealmirante (retirado)

Pasado comandante general de la Armada RD