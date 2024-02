“Valiente” postura

Muy “loable y valiente” las declaraciones del diputado del PRM Ramón Bueno. Sacó el “pechito” y aseguró que al congreso NADIE LE DA ORDEN. Se refería a la posible modificación de la denominada Ley Mordaza 1-24. Bien por él. Esa es la postura que hace años se le reclama a los legisladores.

Que sean DE VERDAD un poder del Estado independiente. Que no sea una retranca, pero que no sea un sello gomígrafo del gobierno de turno. Si los legisladores actuaran así con todos los mamotreto de proyectos que han pasado por sus manos, todos los aplaudiésemos.

Pero, lamentablemente, sabemos que eso que dice el legislador, parte de la Comisión de Justicia de la cámara de Diputados es para un titular de periódico. Es una declaración que al final no habrá otra decisión que no sea la que se instruye desde el Palacio Nacional. Y no es que todo lo que salga del Palacio, ahora y antes, sea negativo, NO. Lo que llama la atención es que ese poder del Estado que debe FISCALIZAR, haya dejado a un lado esa responsabilidad para solo decir SI a los proyectos que les llegan desde las alturas del poder político, económico o industrial.

Es verdad que no todos los legisladores han estado siempre al lado de intereses negativos. Hay excepciones. A los legisladores “nadie le da órdenes” por eso han aprobado tantos proyectos, préstamos, fideicomisos que han tenido que ser devueltos o devueltos por el propio ejecutivo, antes y ahora. Felicidades a Ramón Bueno por su “honesta” postura con la ley 1-24.

Defendida a pesar de ser considerada una amenaza para la libertad de expresión, una amenaza para los medios de comunicación, un exceso de poder pretender convertirnos A TODOS en informantes de un organismo estatal, SO PENA de encerrarnos por dos o tres años.