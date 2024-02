Aplaca “ruidos” en la cúpula (¿)

Tras el proceso interno en el que su partido le escogiera como candidato para ir por un segundo periodo, el presidente Abinader parece haber pensado mejor las cosas y no repetir el error - costoso - de inicio de gestión, de no buscar a un “bajadero” al caso de los intrincados dirigentes Guido Gómez y a Ramon Alburquerque. Ambos, con criticas fuertes –aunque nunca tan ácidas y comprometedoras como las que hiciera Guillermo Moreno al gobernante- provocaron por buen tiempo un “ruido” nada conveniente a la imagen oficial, al punto de algunos llegar a considerarles como figuras o fichas de la oposición. Luego que los resultados de la convención del PRM favorecieran al gobernante, Guido y Ramón pusieron pies en tierra, bajaron la guardia, y anunciaron la disposición de integrarse a la campaña electoral. Así las cosas, se habrían aplacado las diferencias y disgustos a nivel de la cúpula partidaria con la asignación de responsabilidades políticas a ambos dirigentes. En el caso de Guido, le fueron asignadas unas cinco provincias. Lo que no se sabe todavía es cómo estarán los ánimos a nivel de la base del PRM y por dónde andarían, finalmente, los resultados en aquellos lugares donde hubo reservas de posiciones electivas para asignárselas a personas traídas de otros litorales políticos. Sobre la “conquista” de alcaldes de otros partidos, hay quienes creen que esa práctica - no se sabe de qué autoría - podría crean efectos contrarios y, además de verse como una muestra de debilidad, empujar a que compañeros afectados y disgustados terminen cruzándose de brazos o, cuando menos, votando por el candidato de un partido contrario. Al PRM le podría ayudar el que la alianza de la oposición vaya fragmentada en algunos lugares, porque los votos de un candidato de uno de los partidos aliados le harían falta al de otro, y poner a ganar al del sector oficial. Por cierto, para evitar desconfianza en el camino o la dispersión de la oposición es que algunos estrategas de la alianza han planteado – y presionado- para que haya acuerdo Leonel-Abel desde una primera vuelta. NOTA: Fue inteligente el entendido con Guido, por lo que este rinde o puede restar y por la realidad de que los 59 mil votos que él saco en la primarias - sin la diáspora - son más que los de todos los aliados de Luis juntos. Y ya en paz con Luis, no deja de extrañar la visita de “cortesía” de Guido a Cancillería, donde fuera recibido por todo lo alto por el titular Roberto Álvarez y la plana mayor del importante ministerio. La visita en sí - y su publicación- no habría sido nada fortuito. Lo que no está claro es cuál es el mensaje o señal que de” arriba” se quiere enviar