¡Viva la democracia representativa!

En una ocasión, un votante petromacorisano se cruzó con el entonces senador José María Sosa y le reclamó, “después que te elegimos, nunca te has dejado ver”. El legislador pausó brevemente antes de responder y, haciendo acopio de toda la honestidad que pueda tener un político, le respondió “será que tú no ves televisión”.

La respuesta fue honesta, demoledora, sincera y muy educativa.

Los votantes somos peones de una plantación, elegimos al mayoral, quien no tiene ninguna obligación con nosotros, con pote y pica pollo cierran la transacción, cuenta saldada. “Te pagué, no te debo, no me debes, en cuatro años hablamos, si te gustó mi pica pollo”, a eso se redujo nuestra “democracia representativa”, nada más.

En unas dos semanas votaremos para elegir a los mayorales municipales que responderán, exclusivamente a los dos poderes, el poder nacional centralizado y el de cada municipio.

Nuestras elecciones, nuestra “democracia” representativa se reduce a la elección del pica pollo y pote que aceptemos, también a la mejor ilusión que ofrezca el mercado electoral.

Es una competencia de engañifas y mentirillas, nadie hace una propuesta ni planteamiento serio.

Algunos candidatos saben hablar sin decir ni prometer nada, “decidimos rescatar la política como servicio, por eso trabajamos con el corazón”, dijo Carolina Mejía, la alcaldesa capitaleña buscando reelección.

“Lo que queremos es que Santo Domingo siga siendo una ciudad más organizada, más humana”. Defendió su “programa de parques para todos, el programa futuro de esperanza con nuestros jóvenes, es porque sentimos amor por la ciudad y amor por nuestra gente”.

Claro, todo tiene limitaciones, su “amor y esperanza” no alcanzan a la 42 de Cristo Rey, “por ahora” pero si la reeligen todos seremos felices. Sólo Walter Mercado, “mucho, mucho, mucho amorrrr”, Danilo Medina y sobre todo, Jesucristo, son más amorosos que Carolina.

En esta, como en todas las consultas cívicas-electorales, los dominicanos escogerán el pote y pica pollo que prefieran. Libremente se sentarán ante la televisión para ver a “su candidato ganar”.

¡Viva la democracia representativa!