La partidocracia contra la democracia

Como donde las dan las toman, y “quien a hierro mata no puede morir a escobazos”, ahora son los dos PLD quienes hacen contra el PRM lo mismo que ese partido -en versión blanca o azul- hacía contra el partido morado durante sus años de gobierno.

No es un verso de Espronceda, sino la cruda realidad. En nuestro país, la política es un cínico homenaje a la guitarra y al violín, a su ejecución según se está en el gobierno o en la oposición. Hagan memoria.

El PRM y los dos PLD (moradoMedina o verdeFernández) cambian su discurso y sus pareceres según su situación en el candelero del poder. Por eso, según estén o no en el gobierno, critican o no el nepotismo, la corrupción, la calidad del gasto, el “boroneo para la logística electoral”. Además, si están en la oposición y vislumbran la posibilidad cierta de la derrota, juegan a desacreditar al árbitro, a la JCE, al punto de llegar a cometer la descomunal torpeza de auto incriminarse, como ocurrió recientemente cuando el ex senador y secretario de asuntos electorales del PLD, Tommy Galán, admitió voluntariamente que técnicos de su organización habían logrado hackear las impresoras multifuncionales. En lo de admitir el hackeo estuvo la vaina. Pero hay más.

El concepto de dictadura constitucional, con la que antes de las elecciones de 2012 bautizara al entonces inminente gobierno del PLD el hoy senador perremeísta Pedro Catraín (antes un reputado académico y militante de la sociedad civil), es el mismo concepto de “tufo autoritario”, “trujillismo develado” o “dictadura democrática” con los que ahora, a partir de la errática aprobación y la torpe promulgación de la Ley 24-01 de la DNI, bautizan los dos PLD al gobierno del PRM, aunque dicha aprobación no hubiese sido posible sin los votos de sus legisladores. (Como la belleza de las mulatas en flor o las trigueñas de luz, ¡ay!, el cinismo de la política nacional es inagotable).

Como el PLD, y como cualquier partido gobernante, el PRM quiere ganar las elecciones en 2024, querrá hacerlo en 2028 y siempre. Al fin, para conquistar el poder y mantenerlo se crean los partidos. Como antes el PRM, ahora es tarea de los dos PLD evitarlo en las urnas. Con su permiso.

Como ven, nuestros partidos -todos- no saben ya qué más inventarse para desacreditar nuestra democracia en apuros…. Y llegará el invierno.