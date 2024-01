La Inteligencia Artificial y la lucha contra la pobreza

En el notable crecimiento económico de la República Dominicana una parte importante de la población se ha quedado rezagada. La pobreza, vista como la carencia o escasez de medios para cubrir las necesidades básicas para sustentar una vida digna, afecta a muchos. Si se aspira a un futuro mejor donde reine la armonía social y el bienestar general, no se debe ignorar esta realidad.

La pobreza es un fenómeno sumamente complejo en el que confluyen diversos factores, pero existe uno en particular que no siempre se vislumbra: el conocimiento, o más bien, la falta de conocimiento e información, que es común en los sectores más desfavorecidos de la población. El no saber sobre las cosas más elementales, como dónde ser atendido de una dolencia, dónde acudir a comer cuando no se tiene dinero, cómo legalizar una unión de hecho, o cómo hacer una denuncia de hechos dolosos contribuye a hacer más difícil la situación de las personas económicamente desfavorecidas.

El carecer del conocimiento mínimo de las cosas cotidianas es una de las tantas barreras que dificultan el superar la pobreza, la que se hace crónica cuando se junta con la ignorancia. Por ejemplo, no saber por qué es necesaria una cuenta bancaria, cómo solicitarla y manejarla, no es trivial. Tenemos quizás millones de personas en nuestro país sin bancarizar y eso tiene consecuencias en términos de inclusión y oportunidades.

El Papel de la Inteligencia Artificial

En la búsqueda del desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada en la cual la Inteligencia Artificial (IA) representa un enorme potencial para empoderar a la gente y ayudarla en su camino para superar la pobreza. La República Dominicana puede ser la primera nación del mundo en tomar medidas para minimizar la brecha de la información y el conocimiento mediante el uso masivo de las herramientas de la IA. Para esto, harían falta combinar elementos como el acceso universal y gratuito o subsidiado a Internet para las personas en estado de pobreza, el reforzamiento de la capacidad de lecto-escritura de la población y capacitación básica para interactuar con las herramientas de IA.

Acceso a Internet y herramientas de IA

Para hacer posible el acceso a las plataformas de IA para las personas económicamente desfavorecidas, se ha de instrumentar un plan de subsidios y/o asistencia financiera que garantice el acceso a dichas plataformas vía Internet. Al reducir las barreras económicas para dicho acceso, se garantiza que incluso aquellas personas de pocos recursos puedan participar en la revolución digital, contribuyendo así al acceso en condiciones de equidad al conocimiento y la información.

Las habilidades de lectura y escritura

Se hace necesario instrumentar programas para mejorar las habilidades de lectura y escritura de los sectores donde haga falta, que típicamente son los más desfavorecidos, ya que son esenciales para que las personas puedan sacar provecho de las herramientas de IA. Los programas de reforzamiento de la alfabetización facilitarán a la población aprovechar el vasto océano de información y conocimiento disponible en línea.

Capacitación en el uso de herramientas de la IA

El aprovechamiento de las herramientas de la IA como ChatGPT o similares requiere una formación básica en lo que se conoce como “Prompt Engineering” que es la habilidad de redactar instrucciones y formular adecuadamente las preguntas para que +la IA genere la información y el conocimiento específico que la persona usuaria necesita. Para esto, las instituciones públicas en conjunto con las universidades y los especialistas en tecnología pueden acometer un plan nacional que capacite a las personas para usar de manera efectiva las herramientas de la IA. Al democratizar el acceso a la información a través de la IA, se empodera a las personas para obtengan soluciones a sus desafíos específicos, fomentando en ellas un sentido de autonomía y autoeficacia.

El renacimiento digital con la IA, una oportunidad única

Si la República Dominicana traza un rumbo hacia una revolución digital, socialmente inclusiva, basada en la IA, mediante la acción y compromiso sostenido de garantizar el acceso universal a Internet, invertir en programas para mejorar las habilidades de lecto-escritura y ofrecer capacitación masiva y rápida para usar las herramientas de IA, la nación podrá disponer de una nueva forma de combatir la pobreza. Aunque esto por sí solo distará mucho de erradicar la pobreza, sí mitigará algunos de sus efectos mejorando la calidad de vida de las personas en esta situación, abriéndoles camino para la superación.

Al poner herramientas de la IA en manos de los más desfavorecidos, no solo se democratiza el acceso a la información y el conocimiento, sino que también se fomenta una cultura de empoderamiento, autosuficiencia y aprendizaje continuo.

A través de un proyecto nacional como el que se describe y propone, la República Dominicana puede ser pionera entre las naciones en el aprovechamiento del poder de la IA para mejorar la vida de las personas desfavorecidas y construir un país más inclusivo, ayudándolas a mitigar las consecuencias de la falta de información y conocimiento, abriendo nuevas posibilidades para superar la pobreza que aún persiste a pesar del crecimiento económico de los últimos años.

El autor es profesor e investigador de PUCMM