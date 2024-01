Retos del 18 de febrero y después

Estas elecciones, que sigo con particular interés, serán generales y traumáticas, primero porque es la primera vez que se vota directamente por los regidores y vocales, en ocasión de una acción directa que me acogió en TC, segundo porque será la más sucia de la historia y tercero porque siendo las más dificultosa por la cantidad de partidos, candidatos y pactos, la imparcialidad del Tribunal Superior Electoral se hizo evidente innecesariamente con la sentencia en contra de las elecciones del Colegio de Abogados, para las cuales la opinión unánime es que no es competente.

En el siglo XIX el voto de los dominicanos era censatario e indirecto, lo que quiere decir que en las demarcaciones, en que sólo votaban algunos, se elegía representantes que a su vez elegían al Presidente; la elección con voto universal y directo de hombres y mujeres, sepan leer y escribir o no, es de 1942 y, la JCE creada en 1924 por primera vez en febrero de este año contará los votos directos para los candidatos a regidores y vocales: Pueden ser más de 20 mil candidatos.

Lo anterior en virtud de la Sentencia TC 375-19 que falló una Acción Directa de Inconstitucionalidad que presenté el 23 de agosto del 2018, en contra del voto preferente y a la que se adhirieron, mi amigo Vinicio Castillo y otros ciudadanos. El TC declaró inconstitucional el artículo 2, de la Ley 157-13: SEXTO: ACOGE … y DECLARA la inconstitucionalidad y la nulidad del párrafo del artículo 2 de la ley núm. 157-13 … de forma inmediata y para el futuro, y, por consiguiente, la obligación a cargo de los órganos que competan de proceder a la revisión de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada…

El conteo de miles de candidatos presentados por 28 partidos y coaliciones particulares en todo el país, será todo un desafío e independiente de los resultados planteará cientos de recursos contenciosos por ante el Tribunal Superior Electoral cuya parcialidad la oposición y gran parte del país damos como un hecho.

A poco más de treinta días de las votaciones generales municipales, aunque han regresado las caravanas, hay cambios significativos en la propaganda, publicidad e información electoral, tanto de promoción de planes como de ataques al adversario y, los ánimos en las redes, esta vez protagonista fundamental, están caldeados; estas contienen tanto publicidad como promoción de programas y en la mayor parte, campaña negativa y sucia. La Campaña negativa es propia de toda contienda, se centra en los aspectos negativos del adversario y, a ella estuvieron sometidos el PLD y la FP durante más de dos años, previo a la apertura del proceso electoral actual; el PRM también utilizó la campaña de contraste que se basa en una comparación de hechos usualmente positivos y negativos con el adversario; ella es distinta a la campaña sucia que busca el desprestigió del contrincante, con medias verdades, falsedades e insultos. Durante el 2023 la oposición no hizo uso de campaña negativa y sus condiciones o ética, no le permitieron una sucia. Este año la oposición, liderada por Leonel Fernández ha realizado críticas, por ejemplo en el caso del manejo de la crisis del desvío del Río Masacre a un canal, cerca de Juana Méndez, en el endeudamiento y, más recientemente al contrato de Aerodom y la tasa cero a los importadores, eso constituye campaña negativa, potencia lo que se entienden que son errores del Gobierno y, asimismo, el PLD, cuando por boca de Danilo Medina se preguntó, ¿De qué apagones del diablo me hablan? Y, el candidato Abel Martínez, cuando declara que el Gobierno está llevando a la quiebra a los productores, tanto a los que producían para exportar a Haití como por los efectos de los impuestos, esa es una campaña negativa normal, no sucia. Este año con base a procesos legales del pasado año la prensa ordinaria, que filtra y verifica más la información que las redes ha dado cuenta de procesos seguidos en el exterior en materia de narcotráfico y, la oposición ha considerado la situación como grave para el partido oficial, hasta ahí es campaña negativa normal pero, las redes –más veleidosas– recientemente han abierto una campaña que podría tener ribetes de suciedad en contra de algunos dirigentes, hasta prueba en contrario. Las campañas negativas, como hemos dicho, son propias de la competencia electoral, tratan de debilitar electoralmente al enemigo mientras que con una campaña de propuestas de programas y planes de gobierno, se busca aumentar los electores, en ambas debe prevalecer el núcleo de la verdad, ausente en las campañas sucias: es un error de quien se cree limpio batir - lo que cree barro del enemigo – porque termina viendo ensuciado su propio ropaje, lo mejor para el país son pactos de decencia.

Con la Campaña sucia se busca hacer más sólido el rechazo, incluso aumentarlo, por eso vemos en las encuestas que, quien no es opción – y quien empieza un ejercicio gubernamental - por lo regular tiene una tasa de rechazo baja, en ese sentido hace poco más de un año se indicada la tasa de rechazo atribuida a Leonel como un problema, pero hoy, la suya que ha bajado es casi la misma de Abinader, que hace tres años casi no tenía: en ocasiones este indicador no es más que los votos del contrario que nunca serían tuyos.

Aunque los más perjudicados por la extensa campaña sucia, financiada con generosidad excesiva, han sido Danilo Y Leonel, ojalá que, aun a sabiendas que Agripino Núñez Collado murió, haya un pacto de decencia porque en lo que resta del camino quien pierde imagen es el PRM y, a quien pueden embarrar es a sus candidatos: Las acciones y las campañas no desintegraron al PLD y Leonel emergió como contendor fuerte a pesar de todo. Ya a quien puede hacer daño este estado de cosas es a Luís, a quien cuando salga del Gobierno vale la pena preservarlo por su juventud; destruyéndonos no se asegura el futuro de la Patria, las campañas y los gobiernos pasan y, el país es muy pequeño, veámonos en el espejo de Ecuador, Perú o Venezuela.