Diplomacia de gran país con peculiaridades chinas en la nueva expedición

Hace poco, retorné a China para asistir a la Conferencia Central sobre el Trabajo de Asuntos Exteriores. Ha sido una reunión histórica, a la cual el Secretario General del Partido Comunista de China Xi Jinping asistió y pronunció una importante intervención. Hizo un resumen sistemático sobre los logros históricos y las experiencias valiosas de la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas de la nueva era, presentó una exposición profunda sobre el entorno internacional y la misión histórica del trabajo exterior de China en la nueva expedición, e hizo disposiciones integrales sobre el trabajo exterior de China para el presente y un período en el futuro, lo que constituye una ocasión ideal para que los amigos dominicanos conozcan la diplomacia china.

En los diez años de la nueva era, con el Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia como guía fundamental, el trabajo exterior de China ha atravesado muchos vientos fuertes y mareas tormentosas y superado diversas dificultades y desafíos, abriendo nuevos horizontes de la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas. Hemos defendido decididamente los intereses del país y la dignidad de la nación, y al mismo tiempo persistido en orientar el desarrollo pacífico, promover la estabilidad y la prosperidad globales. En cuanto a las cuestiones de trascendencia que atañen al futuro de la humanidad y el rumbo del desarrollo del mundo, hemos mantenido la autoridad moral internacional uniendo y movilizando a la abrumadora mayoría de nuestro mundo, demostrando características, estilo y maneras distintivos de China en nuestra diplomacia y la imagen de un gran país de autoconfianza, autosostenimiento, apertura, inclusión y con una visión global.

Tal como se señaló en la conferencia, a medida que se acelera la evolución de las singulares transformaciones globales, el mundo, nuestro tiempo y la historia están variando de formas nunca conocidas, y el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformaciones. Sin embargo, el rumbo general del desarrollo y el progreso de la humanidad no cambiará, la lógica general sobre el avance tortuoso de la historia mundial no cambiará, y la tendencia general hacia un futuro compartido de la comunidad internacional no cambiará. En la nueva expedición, la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas entrará en una nueva etapa en la que se podrá lograr mucho más, y abrir nuevos horizontes en torno a “una línea principal” y “dos llamados”.

“Una línea principal” es la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, concepto núcleo del Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia. En resumen, el objetivo es construir un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso de paz duradera, seguridad universal y prosperidad común, el camino es promover una gobernanza global marcada por consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos, el principio rector es aplicar los valores comunes de la humanidad, el fundamento básico radica en la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales, la orientación estratégica proviene de la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global, y la plataforma de acción es la construcción conjunta de la Franja y la Ruta de alta calidad. Sobre esta base, buscamos unir a los países para responder a los desafíos, lograr la prosperidad para todos.

Uno de los “dos llamados” es abogar por un mundo multipolar igualitario y ordenado, en el que todos los países, independientemente de su tamaño, son tratados como iguales, el hegemonismo y la política de la fuerza son rechazados, la democracia es promovida efectivamente en las relaciones internacionales, y el verdadero multilateralismo debe ser practicado, a fin de asegurar un progreso generalmente estable y constructivo hacia una mayor multipolaridad. El otro llamado aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, bajo la cual abordan adecuadamente los desequilibrios de desarrollo entre y dentro de los países debido a la asignación global de recursos, se oponen resueltamente a la desglobalización y el abuso del concepto de seguridad, así como a cualquier forma de unilateralismo y proteccionismo, haciendo que la globalización económica sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos.

En el lustro pasado desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la República Dominicana, se han logrado resultados fructíferos de los amistosos intercambios y cooperaciones en diversos ámbitos, generando beneficios tangibles a los dos pueblos. Las relaciones chino-dominicanas se han convertido en una vívida representación del concepto de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. En la nueva expedición, China está dispuesta a trabajar junto con la parte dominicana para fortalecer la unidad y la colaboración, profundizar el aprendizaje y la confianza mutuos, fomentar el beneficio recíproco y la ganancia compartida para crear conjuntamente un mejor porvenir de nuestros lazos.