Orden y disciplina al Foro de Movilidad Urbana

No es extraño escuchar algunas personas decir que, “aquí hace falta un Trujillo”. Dios nos libre, pero algunos lo dicen una y otra vez. Unos porque de verdad se identifican con la dictadura y que, por tanto, carecen de vocación democrática, otros, porque sencillamente añoran la sensación de orden, disciplina y respeto, de esa época.

No creo que nos haga falta ningún Trujillo, ni ariente ni pariente, con sus imperfecciones, “La democracia es el peor sistema, a excepción de todos los demás”, como dijera en una ocasión el señor Churchill.

Lo que muchos añoran, no era un producto del régimen per se, sino de la época, teníamos más orden y disciplina, porque éramos una sociedad más afincada en los valores de la familia y en las buenas costumbres, en donde existían principios de autoridad claramente respetados, hasta el punto de que un vecino que veía al hijo de otro, en malos pasos se sentía en el derecho de corregirlo y sus padres respaldaban esa corrección, todo lo contrario de lo que ocurre hoy.

Listín Diario, en el ejercicio de un sano magisterio a favor de la sociedad dominicana y en su oportuno rol de promotor del periodismo de soluciones, realiza este martes el Foro de Movilidad Urbana, en busca de propuestas e iniciativas para mejorar el caos de tránsito del Gran Santo Domingo y de las principales urbes del país.

Estoy seguro que será un escenario para propuestas interesantes en busca de mejorar la caótica situación, ¿Cómo lograr que la gente use más los sistemas masivos de transporte? ¿Cómo hacer más eficiente la vialidad? ¿Qué iniciativas poner en marcha para que el tránsito deje de ser un factor de stress adicional para la ciudadanía? Etc.

De seguro que se ponderarán numerosas y juiciosas soluciones técnicas a la problemática, como no soy especialista en la materia, me limitaré a llamar la atención a estas dos palabras, que si bien no resumen todo el problema, podrían contribuir, parcialmente, a su solución.

La simple observación de la realidad actual, nos lleva a pensar en la necesidad de orden y disciplina, como ejes claves de cualquier estrategia para mejorar el tránsito.

Dígame usted si esas palabras no son claves, cuando en un tapón, “los inteligentes”, deciden hacer una tercera o cuarta fila intentando colocarse adelante y de esa forma provocando más caos.

O cuando un motoconchista anda la seca y la Meca, sin el casco protector, excepto cuando se entera que en tal esquina hay un operativo de la Digesett.

Orden y disciplina que necesitamos para que el ciudadano común respete a los miembros de esa institución y estos a su vez se hagan respetar, sin los abusos que hemos visto de algunos de sus miembros, desde cuando se llamaba Amet.

Lo fundamental es que ese orden y disciplina se fomente desde las escuelas, los medios de comunicación, redes sociales y desde la familia, no como signo de la macana, que algunos añoraron recientemente, incluso, cuando fue designado el anterior director de la Policía Nacional, sino con el signo de civilidad que tanta falta nos hace hoy en día.

Esta podría ser una contribución pequeña del Foro, de seguro toma tiempo y sus resultados son difíciles de medir, pero podría ser, a mediano y largo plazo, un componente esencial, para una mejor y más organizada, movilidad urbana.