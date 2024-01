Siempre en política

Arrancó con bríos la etapa crucial de la campaña política para las elecciones municipales que celebrará el país en febrero próximo.

Volvimos a los mítines, a las consignas populares, los discursos prometedores, al bullicio de las caravanas y a la publicidad en anuncios y vallas por doquier. O tal vez nunca lo dejamos de lado.

Pero estas primeras semanas del año 2024 también han estado permeadas de oficializaciones de candidaturas de cara a los comicios de mayo, donde los dominicanos eligieran en las urnas a su próximo mandatario y a sus próximos representantes en el Senado y la Cámara de Diputados.

Indudablemente, el anuncio de algunos aspirantes ha concitado más la atención que otros, como es el caso de la apuesta del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en llevar a la contienda por la senaduría del Distrito Nacional a Guillermo Moreno, decisión sorpresiva para algunos y predecible para otros.

Demostrando una vez más que dos más dos no siempre son cuatro en política, los partidos siguen moviendo sus fichas, jugando sus estrategias, trazando alianzas y asegurando espacios. No hay que ser gurú en estos temas para vislumbrar que será un periodo interesante para el país, donde, como en otras ocasiones he hecho hincapié en este espacio, la sociedad debe procurar y exigir que se celebre una campaña donde brillen las ideas, las propuestas y la genuina voluntad de echar hacia adelante un país que sigue teniendo muchos retos y que, contrario a lo que se ha querido vender por los gobiernos, sigue sin tener tan siquiera los derechos básicos del ciudadano cien por ciento cubiertos.

Esta es una gran oportunidad para que los candidatos se presenten en debates, para que el dominicano se concentre en escoger por criterio y discernimiento, más no por pasión, que escudriñe, cuestione y demande lo que quiere para su país.