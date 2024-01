Falcondo… otra vez

Falcondo tiene más de 50 años operando en Bonao. Para bien o para mal su historia es la del pueblo: su evolución económica y pleno empleo; sus cicatrices geológicas a descubierto; la contaminación de cielos y aguas; las luchas sociales por causas justas que dejaron muertos impunes; la de unos fondos mineros que fueron dilapidados irresponsablemente, etc.

Así como la tecnología minera y el contexto geopolítico no es el mismo que hace 50 años, tampoco lo es la conciencia ambiental y el empoderamiento ciudadano. Mientras la sociedad fue evolucionando y priorizando en la minería la sostenibilidad y el beneficio social, las empresas mineras quedaron atrapadas en el paradigma del pasado, dando más importancia a contratos, pago de regalías y rentabilidad de operaciones, relegando a un segundo plano todo lo demás.

En 2024, toca pagar cuentas ante tamaña insensatez; ante el desatino de –como gremio– no haber invertido tiempo y recursos en explicar qué tanto nos beneficia la minería; los empleos que genera, los estándares de calidad de sus procesos, etc.. Toca pagar por haber delegado en el Estado la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas, y no haberlo asumido como política de Responsabilidad Social Empresarial.

En el caso de Falcondo, el lastre es mayor… y el dolor y la rabia también. La Vega, parte de Bonao y casi todo el país se unió en 2013 para impedir la explotación de Loma Miranda, sentenciando a muerte la viabilidad financiera de la mina; pleito mal gestionado por la empresa e irresponsablemente manejado por el Estado, que se desentendió de su calidad de accionista y delegó en manos foráneas la búsqueda de soluciones. Al margen de si Loma Miranda tiene o no méritos para ser un parque nacional, la batalla en los medios estaba definitivamente perdida y cualquier solución debía buscarse en otra parte.

Hoy día Falcondo está cerrada y su horno está apagado; aún no han pagado la regalía navideña y tiene un sinfín de problemas.

La explicación más simple sería decir que es un chantaje de la empresa para forzar la explotación en Loma Miranda (vox populi local), sin embargo, la realidad es peor. Americano Nickel (propietario mayoritario de Falcondo desde 2015) pertenece en 100% al Global Especial Oportunities LTD (fondo suizo de inversiones), al igual que Euro Nickel, empresa minera de Macedonia de Norte que el pasado 13 de diciembre fue asumida por Komercijalma Banka, mediante cobro forzoso de deuda ascendente a US40.9 MM., tras la empresa presentar dificultades operativas relacionadas elevados costes de energía y disminución de los pedidos.

Al parecer el problema es financiero a nivel de casa matriz y subsidiarias, y eso explica porque los ejecutivos no han dado la cara por meses, así como la renuncia de su gerente. En buen dominicano, Falcondo, sus empleados y Bonao están sueltos en banda, y urge que el gobierno entienda que la crisis trasciende las fronteras, asuma el control de la situación y audite la empresa, de lo contrario, ¿quién pagará los platos rotos?