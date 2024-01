Las ventas de arte en Sotheby´s durante el 2023

Algunos hablan de una caída en las ventas de arte en el 2023 que los resultados obtenidos por Sotheby’s desmienten, entusiasmados.

La percepción puede estar alimentada por la falta de flujo de obras de importancia al mercado y a los remates que realizan las principales casas subastadoras, obligadas a mantener un intenso activismo para cuyo logro acogen lo que sea apreciable o, al menos, pueda parecerlo ya que si hay un mercado en el cual el adagio “para los gustos se hicieron los colores” tiene validez inequívoca es en el artístico o, mejor dicho aún, en el de los objetos coleccionables.

El reciente reporte de Art Basel —“Collector report, 2023”—, sobre el cual la revista de marca dominicana Contemporanía | Arte latinoamericano en la escena global editorializó y lo recoge, consignó esta baja en la cantidad de lotes correspondientes al segmento híper cotizado que lograron venderse en el primer semestre del concluido año.

Sin embargo, quedó pendiente establecer el ratio entre las obras de este rango presentadas al mercado y las vendidas para formarnos un criterio basado en evidencia. También, las proporciones verificadas entre montos de las evaluaciones basales y máximas, por una parte, y el precio logrado por las obras.

Traemos el tema a colación porque Sotheby´s comunicó —con entusiasmo— los resultados obtenidos en sus ventas durante el 2023, en sus locaciones. Su brevísimo informe “2023 In Review”, colgado en el sitio institucional el 31 de diciembre a las 18:00:05 horas, según la meta data web, inicia con una exclamación jubilosa: el 2023 quedó marcado “como un año destacado” por sus “logros sin precedentes en diversas categorías y ubicaciones globales”.

¡Logros sin precedentes!

Sotheby´s anticipa que sus ventas consolidadas ronden los US$8 mil millones, similar al 2022. Su breve informe resalta que: 1) más de 70 lotes superaron los US10 millones; b) las obras con valor > US$1 millón incrementaron su precio en los tres años transcurridos desde la pandemia, demostrando “el atractivo de poseer obras de arte importantes en tiempos de incertidumbre”; y c) que en el período vendieron más de 60 mil artículos.

Tales resultados fueron previsibles en su subasta del 15 de noviembre en New York: esta alcanzó US$55.2 millones, logrando colocar 18 de 19 lotes presentados porque uno fue retirado. En esta, el abstracto monocromático oscilante entre un action painting de dibujo, dripping y frottage de Julie Mehretu (Walkers With the Dawn and Morging | Caminantes con amanecer y mañana) del 2008, hecho a tinta y acrílica sobre tela, con dimensiones de 95.6” x 142”, superó en US$2.5 millones su estimado basal de US$7 millones al venderse en US$9.5 millones (+35.71%).

2023 estuvo dominado por la venta de las obras “La Femme a la montre” (“Mujer con reloj”) de Pablo Picaso, y “Dama con abanico” de Gustav Klimt, indicándonos la persistencia de la estima destacada y gusto de los coleccionistas por el arte y figuras de las vanguardias del siglo XX.

Las obras y autores vendidos indican claramente que los coleccionistas continúan recurriendo al arte para resguardarse en tiempos de inclemencias e incertidumbres y que los impulsa la rentabilidad.