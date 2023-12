Enseñanzas de Jesús

“No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.”

“Más bienaventurado es dar que recibir”.

“Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará”.

“Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas”.

“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”.

“Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”.

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia; porque de ellos es el reino de los cielos”.

“Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado”.

“Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá”.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”.

“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”.