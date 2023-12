¿Y a los chinos quien los controla?

Me encanta la comida china, y preparo varios de sus platos tradicionales.

Los chinos son gente tranquila y extremadamente trabajadora. Además, su comida es más barata y a los dominicanos les encanta.

Una vez compraba en una tienda de productos chinos, varios ingredientes para preparar un cerdo agridulce y sopa wonton.

Me pregunta la china que atiende el negocio que como preparaba esos platos y le explico. Ella me responde, “no, no, no, eso estal mal. Usted plimelo, adobe celdo, fleir mucho, salsa aglidulcelce más talde”, y siguió dándome una catedra de la receta.

Es una inmigración saludable que crece como los espaguetis al punto que ya tenemos un barrio chino donde se encuentra casi de todo. Pero hay un gran problema con los comercios chinos y surge de estas preguntas

¿Cómo es posible que un importador dominicano traiga de China varios furgones de un producto y encuentra ese mismo producto en el barrio chino a un precio 20% y 30% más bajo?

¿Cómo se comprueba que la factura que presentan en aduanas los comerciantes chinos de un calcetín es correcta, cuando el mismo calcetín que trae un importador dominicano desde China paga un arancel más alto?

¿Qué papel juega el gobierno de China para apoyar a estos ciudadanos chinos para que se multipliquen en todas las esferas comerciales y hasta industriales sin cumplir sus obligaciones con el fisco y con facturas de importación que podrían estar subvaluadas, aunque sean emitidas por empresas chinas?

¿Hay un subsidio implícito o ayuda financiera que paga China? ¿O hay una ruta de la seda sin regulación?

El consumidor podría decir que dejen tranquilo a los chinos porque venden todo más barato, mientras los colmados dominicanos duplican el precio de todo.

Pero en una reforma fiscal ¿se podrá regular a los negocios informales que no pagan ITBIS, ISR, ni seguridad social y subvalúan importaciones, sin incluir a los chinos?

La informalidad tiene que reducirse, porque es la raíz de la evasión, como también lo son las exenciones fiscales. Y todos los negocios informales deben facturar electrónicamente, con ITBIS incluido, supervisando sus ventas y penalizando a los infractores.

Que vengan mas chinos, pero si el gobierno no sabe cómo regular estos negocios, que se olvide de consensuar una reforma fiscal con el sector formal de la industria, el comercio y los importadores, que pagan doble tributación (pensión y cesantía) anticipo al ISR, ITBIS, seguro de salud, riesgos laborales e Infotep.

Todos para uno y uno para todos.