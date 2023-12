Abel a un paso, Vice de Leonel (¿)

PERSPECTIVA. Ante un rumor respecto a Abel-Leonel, refresco el SONDEO del pasado 15 de julio: “Con Luis y Leonel punteros, Abel Martinez y el PLD tienen poca - o ninguna -posibilidad de triunfo y de tomar las riendas del poder político en el 2024. La marcha de “la esperanza morada” fue buen acto, pero nunca para que simpatizantes y estrategas se pierdan y crean que el evento superó al anterior de “la esperanza verde”, ni que la concurrencia lograda enviaba una señal de poder salir del tercer lugar y hasta ganar los comicios. Política es realidad, no sueños. Escogido en circunstancias muy especiales y con el disgusto no disimulado de varias figuras de la cúpula de la organización, que se consideraban con mayor rango y méritos para encabezar la candidatura, Martínez no tiene garantías de respaldo pleno y sincero de la alta dirección del PLD”.

“Tan solo por haber sido apuntalado por Fernández y considerado “pro-Leonel” hasta el pasado proceso, en el que la FP no llevo candidato a síndico en Santiago para que él ganara, sus potenciales enemigos están en el PLD, no en litorales de la oposición o del PRM. Al primero que no le convendría un triunfo de Abel es a Danilo, para no perder primacía en el PLD, al que necesita como cuota de poder y como “refugio político”. El futuro de Abel dependería de lo asertivo que sea en la carta que juegue hacia el 2024. Si asiste al proceso sin “amarres” particulares, pudiera resultarle traumático y quemar ahí mismo las naves en política. Sencillo: en el caso del PLD, no hay registro de un partido que salga del poder con amplio rechazo, con varios ministros y el candidato presidencial presos y con casos graves en la justicia, que se pueda recuperar y alcanzar el poder en cuatro años. Ni soñarlo”.

“Abel, sin el 24, terminaría como los que aspiraron en la contienda anterior, a los que Medina exhortó a “lanzarse” para elegir al que mejor “marcara”, pero al sacar de la manga a Gonzalo, todos fueron utilizados. Este, pese a haber sido el candidato anterior, en nada incide y nada decide en la actualidad. La misma suerte le esperaría a Abel, porque Medina no va a soltar las riendas y parecerse a un jarrón chino, al que no le encuentran sitio. Abel, joven y que puede esperar, juega su primera carta. Leonel en cambio, con viento a favor, juega la que sería su última. Creo que al doctor Fernández solo le interesaría volver al poder para reivindicarse, corregir errores, reafirmar la agenda de desarrollo a largo plazo y retirarse a la historia. De ahí que, entre la primera carta de Abel y la última de Leonel, el primero podría jugársela y concertar una alianza con este siendo su Vice, con el compromiso firme de apoyarlo y hacerlo presidente en el 2028, como hizo a Danilo en el 2012. ¿Muy romántico? No, realista y la vía segura de Abel ser lo que quiere ser, presidente. Lo demás sería sueño vano(?)”.