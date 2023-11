El espíritu de la Navidad

Hace más de dos meses que inició el tradicional “Cima sabor navideño”, que las personas empezaron a decorar sus casas, que oscurece temprano, que casi todos sabemos que cobramos, que vimos las ofertas de viernes negro y otras cosas que nos indican que casi estamos en diciembre e inicia la navidad, pero ¿y el espíritu navideño dónde está, por qué ya no se siente la alegría en las calles, los aguinaldos, la fiesta creadas por estas fechas, las ganas de juntarse con los amigos, familias; qué nos está pasando, somos conscientes de esto o es algo que solo percibo yo?

Quizás sea el calor; años atrás, para esta fecha no sudábamos tanto y sentíamos la “brisita de la Navidad”, tal vez lo caro que está todo, la falta de dinero, la pérdida de un familiar, las secuelas psicológicas de la pandemia, no lo sé, pero si vamos a dejar morir la navidad, no sepultemos la esperanza y la alegría que da esta época.