País de luto

El pasado sábado el país tuvo un día de caos y tragedia en el que perdieron la vida 20 ciudadanos producto de un fenómeno atmosférico atípico en esta época, que trajo consigo desde el oeste muchas e intensas lluvias y como consecuencia el colapso de nuestro sistema pluvial y el desprendimiento de una losa en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez.

Si empezamos a buscar culpables creo ningún partido gobernante de las últimas décadas saldría ileso de responsabilidad.

La realidad es que no hemos invertido ni planificado adecuadamente en drenaje pluvial, primero por su alto costo y sobre todo porque son obras estratégicas para un país, que no se ven, y por lo tanto no dejan beneficios políticos electorales coyunturales.

Creo que de la tragedia del sábado debemos sacar frutos positivos futuros.

Que lo ocurrido lleve a nuestra clase política, gobierno y oposición a trabajar en un plan nacional a corto, mediano y largo plazo.

Propongo una ley especial consensuada que aborde el problema.

Traer expertos internacionales que conjuntamente con los nacionales, diseñen un plan técnico de lo que hay que hacer: Diagnóstico adecuado y plan de acción, obras y plazos.

Si no lo hacemos, debido a los graves e insólitos cambios en el clima, hechos como lo ocurrido el sábado serán recurrentes cada año.

Estamos obligados a pensar como país en este tema. Ver más allá de la curva. La clase dirigente debe impulsar una política que se mantenga inalterable por las próximas décadas, gobierne quien gobierne.

No es hora de politiquería en medio del luto y la tragedia. La culpa es compartida.

Quiero terminar este artículo solidarizándome con las familias de los fallecidos en su inmenso dolor y angustia. Un abrazo solidario.