Una carta de admiración

¿Qué es admiración? Según la RAE "es considerado como algo extraordinario, un suceso, una situación, una persona".

Es aquello que cada minuto te sorprende con su accionar, algo que se sale de lo habitual, algo extraordinario, fuera de lo común.

En este caso mi admiración va enfocada a una persona, que desde que la conocí y tuve consciencia de quién era, me sentí la mujer más dichosa del mundo. No existe un día que no piense en él y no existe una situación en mi vida, ya sea en medio de la tormenta o la calma, que no le dé las gracias por enseñar con el ejemplo, e incluso mimetizarse para evitar fracasar, ya que no soy perfecta y admito que tengo el mal genio del apellido Abreu.

Según me cuentan mis tíos y mi tía, fue un niño alegre, siempre cantando y viéndole el lado positivo a la vida, sin quejas y silbando cuando daba cada paso. Parece que, durante mi último embarazo, Dios me dio la suerte de tener una hija que tiene una personalidad muy parecida, que va cantando por la vida con la misma alegría que su abuelo materno.

He pasado por momentos difíciles en mi vida, de pura angustia, de estar al borde de la muerte y sentir esa calma, esa mano, esos brazos que te cobijan y te transmiten tanta paz, para que sepas que todo saldrá bien, porque el amor todo lo puede, todo.

Amo la vida por la oportunidad de tener a mi lado a este ser que ha estado de cumpleaños el pasado 15 de noviembre.

Años de crianza desde el respeto, el amor absoluto, un hogar que cuando se iba la energía eléctrica era una fiesta, ya que guitarra en mano, toda la familia a su alrededor cantaba. Acompañados de velas, pero no nos faltaba nada, ya que lo teníamos todo, amor.

Cómo no admirar a este ser tan especial para todos los que están a su alrededor, con auténtico coraje, honestidad, responsabilidad y que puede dormir tranquilo porque si algo le enseñaron sus padres fue la honradez ante cualquier situación.

Como diría la canción de Mercedes Sosa "Solo le pido a Dios" que la vida nos dé muchos años más para poder disfrutar de tu compañía, con salud y armonía.

Feliz cumpleaños Luis Alberto Concepción, felicidades padre.