El salto de la pulga

1 ¿Merece la pena suspender el intrincado contrato, tras un 65% del compromiso ejecutado y $263 millones pagados? ¿Procedería analizar si resulta más económico, o no, negociar la terminación? Total, ¡el palo tá dao!

2 “El poder proporciona al hombre numerosos lujos, pero un par de manos limpias es algo que rara vez se cuenta entre ellos”. -Tiro, secretario de Cicerón-

3 Envidiable el éxito de la empresa Sketchprom SRL porque, en lo que va de año, ha ganado 66 licitaciones del Estado dominicano por unos $300 millones.

4 En un evento trascendental, como el anuncio de la alianza tripartita, debieron estar presentes Danilo y Leonel, pero parece que siguen “evitándose”.

5 Dice Miguelito, que el Gobierno está integrado por moralistas de hojalata. ¿Solo el Gobierno, don Miguel?

6 Unos me dicen, que dentro de la Policía hay gran entusiasmo con el nombramiento del general Guzmán Peralta como director. Otros, que es todo lo contrario. (¿?)

7 Presentarle al presidente, tirados en el piso, 30,000 oxidados colines y puñales incautados, bajó de categoría la pre despedida del M.G. Eduardo Alberto Then.

8 La labor del vicealmirante Cabrera Ulloa al frente de la DNCD es lo suficientemente elocuente para no necesitar discursos, mucho menos de corte político.

9 Los fallos en el sistema “Paso Rápido” de los peajes son tantos, que hay más tapones allí que en las líneas de pago efectivo.

10 Dentro del río Jayaco, balneario Fula, había mesas, sillas y gente bebiendo. Luego de la desgracia, “se tomarán medidas”. ¡Típico dominicano!

11 Cuando comenzó a llover, se escucharon voces gritando ¡salgan de ahí! Pero los mozos les llevaron paragüitas para que siguiera el consumo. El resto es triste historia.

12 Por dignidad y vergüenza, los comerciantes de Dajabón deberían abandonar la “plagosería” de estar implorando reuniones a las autoridades de Juana Méndez.

13 Los conflictos no acabarán porque, a menos que sus autoridades les eduquen, los haitianos siempre creerán que la frontera está representada por la verja perimetral.

14 No es por nada, pero no olvidemos que, a pesar de Haití no poseer un ejército numeroso, cuenta con más de un millón de fieles patriotas en este lado de la frontera.

15 ¿Cómo es posible que el 60% del presupuesto del FEDA se vaya en “gastos administrativos y de personal”, según confesión de su director? Falta dinero, o sobra personal…

16 ¿Qué ha pasado con el anunciado plan para retirar los cables sin uso, de la selva de “postes de luz” de la ciudad?