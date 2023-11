La divina comedia de la desesperación

La desinformación es un recurso que a menudo emplea el retoque de los datos, la manipulación de la realidad, el señalamiento interesado sin una visión de contexto, y la ocultación también interesada cuando perjudica a un argumento propio, lo cual resulta floreado con la retórica. Suele emplearse en casos de defensa propia, y a veces, se acaba dañando con un sutil narcisismo intelectual.

Leo en un prestigioso periódico sobre pecados capitales, un poeta italiano y el purgatorio, tal cual pareciera que en tiempo se estuvo de visita por allí antes de lograr la resurrección. Ante todo, no debe olvidarse que estamos en campaña y que la ironía siempre será de agradecer por todas las partes.

Utilizando, como decía, la metáfora de los siete pecados capitales, el texto enumera una serie de alegatos simples que carga contra la reelección actual con cifras absolutas o relativas, dependiendo de la conveniencia.

Abordemos algunos de ellos, sobre todo por un problema de espacio. El primero se refiere a los precios y la inflación, citando números y no la procedencia de los mismos, ni cómo se han calculado. Veamos lo ocurrido en este apartado con los estudios realizados por el Banco Central, cuyo sistema de cálculo se basa en el Manual del IPC (Índice de Precios al Consumidor), reconocido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI). La inflación interanual en abril de 2022 se encontraba en el 9.64%, debido al choque externo de la pandemia que todos recordamos, y otros efectos acumulativos. Sin embargo, la inflación interanual desde octubre de 2022 a octubre de 2023 se reducirá probablemente entorno al 4.5%.

Por supuesto, existen precios que ascendieron al subir los costes que han de asumir los productores, como fertilizantes importados más costosos, problemas climáticos o fletes marítimos, entre otros elementos. Lograr que la inflación se amortiguara ha sido todo un logro para la República Dominicana, algo que no han conseguido bastantes países de América Latina. La previsión, verificada por el FMI para la República Dominicana, es que la inflación permanecerá estable en 2024. Si alguien cercano a usted tiene familiares en Estados Unidos, puede preguntarle cómo están los precios en la canasta básica allí, especialmente en los supermercados, y en buena parte del mundo.

A cada año que pasa, y esto lo saben ya muchos dominicanos, el sueño americano se desdibuja, incluyendo también a los cada vez más debilitados países europeos. Puede ser lógico que haya dominicanos a los que se pregunte si desean emigrar y respondan que sí, ya que se provoca una inercia cultural enraizada en años. Pero el panorama está cambiando año a año. La solución de emigrar desde un país que crece y que mejora paulatinamente su calidad de vida -aunque desearíamos todos que fuera más rápidamente- ya no es del todo conveniente. Como mínimo, hay que pensarlo más.

Con respecto al empleo, ruego detenerse en una cifra real: Durante el pasado trimestre julio-septiembre (2023), el Banco Central constató mediante mediciones estadísticas realizadas a pie de calle, que se alcanzó un máximo histórico, insisto, histórico, de un total de 4.9 millones de ocupados. Durante los últimos doce meses hubo un incremento de 222 mil ocupados, de los cuales el 74% corresponde al sector formal. La batalla contra la informalidad es dura, ha de ser muy constante y los resultados corresponden a una evolución del mercado laboral. La tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en el tercer trimestre.

Hablar que se ha registrado un bajo crecimiento en la República Dominicana es un argumento que cae por su propio peso. El escrito al que no referimos, por ejemplo, alude a un sector como las zonas francas, afirmando que “permanece negativo”. Eso no es preciso a la fecha de publicación. Las zonas francas ya crecen en 2023 un 0.7% y se totalizan en exportaciones US$5,961 millones. Este sector no solo no se encuentra alarmado por la supuesta situación expresada, sino que sus representantes son optimistas. Crece el interés en el exterior por instalarse en nuestro país y es necesario habilitar nuevos espacios que se ocuparían rápidamente y harán crecer los puestos de trabajo formales.

El crecimiento de la República Dominicana va en consonancia con el del mundo, y es un exponente en América Latina. Hoy se vive un deterioro del entorno internacional y altos niveles de incertidumbre. La actividad económica creció un 3.1% en septiembre de 2023, la tasa mensual más alta del año, y la tendencia es positiva. El flujo de inversión extranjera directa (es decir, más puestos de trabajo formales), cerrará este año en US$4,300 millones. No me adentraré en la estabilidad de la tasa de cambio, porque los datos son evidentes.

El mismo FMI en su más reciente informe de perspectivas económicas globales, proyectó un crecimiento para RD en 2024 de 5.2%, es decir, pasaremos en un año de 3% a 5.2%. No parece esto el infierno de Dante.