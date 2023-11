(Intervención de Bacho el 4 de mayo 2023 en la UASD)

Yo no tenía la intención de hablar, pero Minou me encendió la luz. Tengo que estar emocionado, Minou. Tu insististe en esta expresión y la verdad, y la verdad… ¡Y la verdad es que la lucha sigue! Fue lo que hizo Manolo cuando retomó la bandera de los héroes de junio del 59, levantó esa bandera y la lucha continuó. Y no hubo forma de doblegar a los catorcistas, no hubo manera pese a los crímenes y a los asesinatos que tú señalabas, a los fusilamientos a mansalva como se levanta en todo lo que es la historia real de nuestro pueblo…, como sucedió con Homero Hernández. Y siguió la obstrucción de los enemigos ancestrales de nuestro pueblo, enterrando o queriendo…, pretendiendo enterrar la memoria de ese héroe revolucionario. Gracias Minou por darme la idea para el título de ese libro y artículo: ¡Y la verdad es que la lucha sigue!