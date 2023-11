Verdades que aclaran intereses

“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés” – Antonio Machado

La alegría y la unidad son elementos claves de nuestra marca como país. Somos un ejemplo de abrazar unidos los grandes logros. Eso nos hace diferentes. La recuperación del turismo post pandemia es un claro ejemplo. En este mes de octubre lanzamos la campaña de “Casi 10 millones” con el objetivo de celebrar un hito importante, que traerá como resultado un ingreso de divisas superior a los US$10,000 millones en 2023, según el Banco Central de la República Dominicana. En una muestra de unión, esta campaña fue apoyada 100% por el sector privado, sin impactar en lo absoluto las finanzas del Ministerio del Turismo.

Este resultado, es consistente no solamente con el anhelo del gobierno actual, sino con aquel discurso de reelección de Junio de 2015, cuando el entonces Presidente Danilo Medina expone claramente la necesidad de la reelección para lograr, entre otras cosas, alcanzar la meta propuesta para turismo. Específicamente dijo: “Cuatro años más para apostar cada vez más por nuestro turismo, hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado de llegar a los 10 millones de visitantes”. Los visitantes consisten en la suma de turistas por aire y cruceristas. De ahí en adelante, fueron muchas las ocasiones en que utilizaba la métrica de visitantes, o la suma de turismo aéreo y cruceristas al referirse a esta meta. Tal es el caso de su último discurso el 27 de febrero de 2020: “Entre 2013 y 2019, República Dominicana recibió más de 45 millones de visitantes, y más de US$45,700 millones de ingresos en divisas por turismo, lo que nos consolida como líderes y destino favorito de Centroamérica y el Caribe….” Así fue, durante el periodo 2013 – 2019 recibimos 40 millones de turistas por aire y 5 millones de cruceristas. Es importante destacar que esto no implica sumar peras con manzanas, ni es una “nueva metodología” como afirman algunos. Quizás utilizar peras y no plátanos, pudo causar confusión.

David-Collado

Pero más allá de los 10 millones, la recuperación del turismo en la República Dominicana postpandemia ha sido más que extraordinaria. Comencemos por lo evidente: En el año 2022, el Secretario General de la OMT vino al país a entregarnos un reconocimiento por liderar la recuperación del turismo en el 2021. Según el barómetro de la OMT del mes de septiembre 2023, la República Dominicana subió del lugar 50 en 2019 al lugar 30 en la recepción de turistas a nivel mundial (que en este informe toma en cuenta turistas aéreos y por tierra, pernocten o no). Cuando analizamos las tasas de crecimiento, la República Dominicana, con un crecimiento de 11%, queda en el lugar 6. Pero si tomamos en cuenta que de los 5 anteriores, 4 recibían menos de 800,000 turistas anuales y Andorra recibió el 100% de sus llegadas por tierra (con una estadía posiblemente entre 0 – 2 noches), sería “cuestionable” el puesto 6. Si controlamos por el tamaño del mercado y consideramos países con más de 2 millones de turistas, solo Andorra (100% por tierra) supera el crecimiento de la República Dominicana. Al parecer mantuvimos el liderazgo en 2022. El 2023 no pinta muy diferente. Al mes de Julio, nuestro país había crecido un 18% respecto al 2019, sólo superado, entre los países de más de 2 millones de visitantes, por Colombia, Albania y Andorra; estos dos últimos con 86% y 100% de las llegadas por tierra. Para finalizar, recientemente en la feria WTM de Inglaterra, la empresa ForwardKeys, que utiliza datos de reservas y vuelos internacionales de aeropuertos a nivel mundial, le otorgó a nuestro país el galardón del primer lugar en recuperación del turismo en 2023. Tenemos mucho que celebrar.

Todo lo anterior a pesar de los diferentes choques adversos que hemos pasado. En 2019 nuestro país fue afectado por una campaña de descrédito internacional, provocando un decrecimiento de respecto a 2018. Durante el año 2022 nuestro turismo se vio impactado por la guerra entre Rusia y Ucrania (más de 450,000 turistas), combinado con un incremento en el precio de los combustibles de US$57 a US$ 95 por galón (comparando 2019 con 2022), alertas negativas de Estados Unidos sobre discriminación por color de piel, el huracán Fiona y varias campañas negativas por incidentes humanos similares a los de 2019. Todo esto con una demanda mundial un 33% por debajo de 2019. Sin embargo, en 2022 pudimos superar la llegada de turistas del 2018 y de 2019 en un 13% y un 16% respectivamente. Ya en 2023 tanto la crisis de los vuelos de larga distancia, que ha reducido las llegadas desde Europa en un 16% respecto al 2022, como el impacto de la crisis con Haití, podrían ser excusas perfectas para reducir la llegada de turistas aéreo. Pero no, a pesar de esto estamos creciendo un 14% por encima del 2022 y un 22% vs 2019. Cuando se comparan peras con peras, y plátanos con plátanos, la verdad sale a flote. Victimizarnos nunca ha sido una opción, esperar que Colón baje el dedo para reaccionar tampoco. Este artículo es la mejor muestra de eso.

Una pregunta lógica sería ¿Y cuánto ha costado al país esta recuperación? En el 2019, la inversión en promoción internacional fue de RD$4,046 millones, lo que se tradujo en que por cada US$ 1 gastado en promoción internacional se generaba al país US$98 en divisas. Si sumamos los 3 años de la gestión actual se han invertido RD$ 3,363 millones en publicidad internacional, más que triplicando su productividad, es decir que por cada US$ 1 invertido se ha generado US$328 en divisas por concepto de turismo, y un ahorro superior a los RD$8,500 millones. ¿y cómo fue esto posible?, en parte por la cancelación de contratos de publicidad que iniciaron en 2004-2005, y que representaban al Estado Dominicano anualmente un monto superior a los US$55 millones en los últimos años, entre ellos con las empresas como BBK y Made in Spain.

A pesar de todo esto es motivo de alegría que el discurso que antes insistía en negar la recuperación del turismo ahora pueda finalmente admitir que el turismo dominicano ha tenido una importante recuperación.