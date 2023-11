El amnésico conceptualizador

Leonel Fernández ha sido tres veces presidente de la República Dominicana, y luego de terminado su segundo mandato, no pudo seguir. Dejó en la presidencia al amigo y compañero de partido Danilo Medina.

Medina ya presidente dijo en un discurso que había recibido del anterior gobierno un maletín lleno de cuentas por pagar.

No hay que ir a Google para saber que los problemas de salud, educación, vivienda, salarios justos y muchas otras carencias nacionales no fueron resueltas en los 12 años del amnésico conceptualizador hoy en busca de volver a ser presidente, pero tampoco por su heredero. Los dos, Danilo y Leonel, cometieron y permitieron desde el poder los más grandes actos de corrupción de la historia política del país, nadie, ni Báez, ni Lilis, ni Trujillo, ni en los 22 años de Balaguer fueron más corruptos, y hay miles de pruebas.

Ahora es amnésico y recorre el país tratando de vender que el gobierno de Luis Abinader es malo, pero no lo pueden demostrar con hechos ni comparaciones, no hizo nada, pero no va a volver, no somos tan pendejos.