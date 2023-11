Altamira: Diamante verde destruido a la vista de todos

El municipio San José de Altamira se encuentra en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Es un pueblo que está rodeado por montañas, en las que nace el rio Bajabonico. Por su ubicación geográfica, Altamira tiene un paisaje extraordinario, que sirve como ente inspirador para el deleite de todas las personas amantes de la naturaleza. Es un municipio con más de ochenta comunidades; gentes de fe, trabajadoras y muy solidarias.

Altamira cuenta con una zona boscosa rodeada de riachuelos y cañadas, donde hay una diversidad de especies de flora y fauna. Existe una gran cantidad de plantas maderables y frutales, las cuales sirven como medio de subsistencia para las personas que viven en las diferentes comunidades.

El clima de Altamira es muy diverso, esto permite que durante todo el año se puedan cultivar diferentes productos agrícolas para consumo interno y para exportar, como es el caso del cacao y el aguacate.

Aunque es un municipio prodigioso, existe actualmente la gran preocupación por la destrucción de las montañas y de toda la zona de bosques y de ríos, todo esto viene sucediendo desde hace unos años, a la vista de los munícipes y sus autoridades. A consecuencia de este daño, están desapareciendo los ríos y cañadas; logrando así la escasez de agua en nuestros hogares.

Ha llegado la hora de tomar conciencia de que, si no cuidamos nuestras montañas, vamos a desaparecer el municipio, ya que el mismo vive en gran medida de su agricultura y si no hay agua, no podemos hablar de agricultura.

Pedimos a las autoridades que pongan su mirada en Altamira, motivando a que se cuide el medio ambiente, sembrando árboles, castigando sin contemplación y sin privilegios a los depredadores y declarando “área protegida” los lugares que se entiendan que por su ubicación geográfica se tienen que preservar más.

Todos tenemos el compromiso de cuidar la casa común. Si queremos prolongar la vida tenemos que defender a capa y espada lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¡No tengamos miedo! Salvemos el municipio, con ello estamos salvando el planeta.

El padre Nelson Rafael Núñez Cruz es párroco de las iglesias San Antonio de Padua y San José de Altamira.