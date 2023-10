Cuándo enviar y/o Subir Documentos en Casos de Visa de Residencia

Para la mayoría de los casos de visa de residencia que se quedan pendientes, se requiere subir los documentos faltantes a través https://ceac.state.gov/ceac/. No obstante, hay casos y/o documentos que no pueden ser digitales, por lo que se necesitaría utilizar el servicio de mensajería Mail Boxes, Etc. (MBE).

Por ejemplo, todas las visas de novios (K) requieren que los documentos sean impresos y enviados a través del servicio de mensajería. Asimismo, las actas de nacimiento y los documentos de la corte de todos los casos deben enviarse físicamente y en original a través de MBE. Finalmente, si al llenar el DS260 no aparece la pestaña de Documents, es porque su caso no es electrónico y se deben enviar todos los documentos pendientes en original por MBE, tal como las visas de novios que mencionamos anteriormente.

