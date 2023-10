Elevado rechazo invalida críticas de Leonel al gobierno

Aunque está siendo inclemente con el gobierno y el presidente Luis Abinader, al parecer pesa mucho el alto rechazo que tiene ante los electores el doctor Leonel Fernández, quien busca destronar al gobernante, pero aparece en las encuestas en un lejano segundo lugar.

Los amigos del doctor Fernández se quejan de que hay muchas opiniones en la prensa y en otros medios de comunicación en contra del tres veces presidente, es decir que recibe muchos ataques, pero debe poner atención a las encuestas para calibrar esas críticas.

Fernández está aprovechando cualquier pifia que se le atribuya al régimen de Abinader y también acontecimientos circunstanciales como la epidemia del dengue, que al parecer se ha cebado expresamente contra la población infantil pobre y que se atribuye a falta de previsión.

El dengue, al decir del doctor Fernández “es una desgracia por la ineptitud del gobierno” del presidente Abinader. Si Fernández no tuviera la alta tasa de rechazo de los electores debido a los actos de corrupción que se atribuyen a sus tres gobiernos, le iría bien con el ataque.

La campaña electoral no se hizo para que los candidatos se lancen flores, sino para que los opositores desnuden las debilidades del gobierno de turno y lo desbanquen, pero quizás muchos electores cavilan en cuanto a quién sería mejor si el reeleccionista Abinader o Leonel.

Leonel Fernández está aprovechando cualquier pifia que se le atribuya al régimen de Abinader.ARCHIVO/LD

“Hemos vuelto a la época de las velas y los inversores por la incapacidad del Partido Revolucionario Moderno, PRM”, dijo Leonel la semana que concluye con una aparente amargura sobre lo que sienten algunos sectores de la población, particularmente de clase media baja.

Leonel promete ahora que si llega al gobierno en las elecciones de mayo del 2024 restablecerá el programa de 24 horas de energía eléctrica. La crisis energética ha sido un talón de Aquiles que reta la capacidad de la inteligencia dominicana en resolver el problema. La famosa composición de Burt Bacharach y Hal Davis se llama “promises promises”.

Medina se une al coro

El ex presidente Danilo Medina se unió el viernes a la diatriba antigobiernista al decir que “es una maldita maldición” que el gobierno actual haya dejado fuera de funcionamiento obras de sus pasados gobiernos. Es una vieja práctica, como se hizo en Invivienda.

En Invivienda los regímenes de los tres partidos dejaron los apartamentos sin terminar tras el final del ex presidente Jorge Blanco. No solamente mandaron preso al ex gobernante, sino que una de sus obras más importantes está sin concluir para hacerle daño a su nombre.

Medina apoya al candidato presidencial Abel Martínez, el actual alcalde de Santiago, y de quien se dijo que su “hándicap” radica en que no era conocido en el Gran Santo Domingo, pese a que fue presidente de la Cámara de Diputados, pero quien nunca visitó un barrio.

Martínez, situado por todas las encuestas en un distante tercer lugar, confía en el albur de que, en una alianza eventual que ya está formada parcialmente, se le cediera la candidatura presidencial de los partidos PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, de Fernández.

Quienes elucubran sobre esa posibilidad le darían a Fernández el chance de que su hijo Omar, sin tasa de rechazo, ahora diputado, pudiera ser postulado en el binomio Abel-Omar, una contradicción de que una mujer ocupara la vice en cualquier circunstancia.

Abinader tiene su vice asegurada. La señora Raquel Peña ha sido una sorpresa del presente cuatrienio. Con solo la experiencia docente y administrativa de la Universidad Católica Madre y Maestra, al parecer su desempeño ha complacido a los electores. Claro, la Iglesia la apoya.

La vicepresidenta encabezó el gabinete que luchó contra la pandemia del Covid-19 y ha tenido otros encargos en el servicio interior y exterior que los ha cumplido con prudencia, delicadeza y gracia, nunca dejando mal parado al presidente sino todo lo contrario.

Cuando el presidente Abinader evitó salir del país para cumplir visitas de estado al Japón y Corea del Sur, dos grandes exportadores de maquinarias, la vicepresidenta Peña cubrió el fallo diplomático con bastante tino. Sin tasa de rechazo, es casi seguro que Abinader la mantendría.

No hay malas noticias

Abinader cubrirá el tramo que falta de 2023 sin mayores malas noticias que las ocurridas meses atrás cuando el país confrontó a su vecino Haití por la derivación del río Masacre mediante un canal que los haitianos creen que es la tabla de salvación de sus campos fronterizos.

El tema está ahora en la Organización de Estados Americanos, OEA, entidad que envió un equipo técnico para verificar “in situ” las conveniencias o no de la arriesgada decisión de Haití. Excepto el doctor Fernández y sus partidarios, Abinader fue beneficiado por la opinión pública.

De la decisión de cerrar la frontera y otras medidas relacionadas, el pasado jueves se firmó en el Palacio Nacional el Pacto de Nación, aprobado por partidos políticos, grupos intelectuales y académicos y que contempla los temas de Política Exterior, Migración, Frontera y Economía.

El documento fue firmado por el presidente Abinader, 28 partidos políticos, 23 académicos e intelectuales incluidos los rectores de siete universidades. Estaban ausentes la Fuerza del Pueblo, de Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de Medina, y el Revolucionario Dominicano, PRD, de Miguel Vargas Maldonado.

Los tres partidos han formado una coalición de oposición que busca postular a regidores, síndicos, diputados y senadores en boletas comunes. Abinader felicitó a los firmantes del Pacto por darle una respuesta al país, “una respuesta patriótica, no partidista”.

La economía crece

A poco más de cuatro meses de las elecciones, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu anunció que la economía alcanzó el mayor crecimiento del año en un 3.1% del Producto Interno Bruto en septiembre 2023. Se espera alcance el 5% el año 2024.

Valdez Albizu, con 53 años en el Banco Central, celebró sonriente el acto del 76 aniversario de la institución que ha dirigido durante los gobiernos de Balaguer, Fernández, Medina y Abinader. Anunció que la Junta Monetaria había autorizado una nueva liquidez de 40 mil millones de pesos para la construcción, manufactura, exportación y agropecuaria.

Afirmó que el crecimiento del turismo ha sido sostenido y que solo en septiembre el país recibió 478,792 turistas por vía aérea, acumulando un récord de 6,023,573 visitantes no residentes durante los primeros nueve meses del año, con una tasa de ocupación hotelera de 75%

Dijo el gobernador Valdez, que si a ello se suman los más de 1,607,360 cruceristas que visitaron el país en el lapso enero-septiembre, el total de visitantes sumó 7,630,933, “otro hito histórico para el turismo”.