El Salto de la Pulga

1 Tras casi un mes fuera del país concluyo en que, si bien es cierto que “la vida da muchas vueltas”, no es menos cierto que las vueltas dan mucha vida.

2 Desde que vi tanquetas y helicópteros desfilando hacia Dajabón (imágenes que dieron la vuelta al mundo), me dije: “Estamos comenzando por el final”.

3 Tal afirmamos, si no iban a aceptar nuevas pruebas, no tenía lógica volver a conocer el caso Super Tucano. Por eso los jueces le cantaron su responso.

4 Aquí, “el peatón no es gente”. Quien confíe en la luz verde de los semáforos peatonales que se están instalando, cometerá suicidio.

5 El que apunta a la cabina de un avión con rayo láser, procura que la nave se estrelle, lo que se tipifica como intento de asesinato múltiple, a ser castigado ejemplarmente.

6 Acudir a la OEA, al señor Almagro y al combo de Caricom para que resuelvan el conflicto del canal, es igualito que gastar pólvora en garzas.

7 En el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión en el país, con una mano nos acarician y con la otra nos galletean.

8 En el CEA de César Cedeño había personal cobrando en varias nóminas del Estado y 39 que no asistían a desempeñar sus funciones, pero recibían su sueldo. Y entonces… ¿ya? Is that all?

9 ¿Para qué sirve hacer auditorías, si los pecados que revelan no tienen castigo? Solo se publican y “la vida sigue igual”.

10 Antes que convocar alegremente a marchas de protesta, el senador Iván Silva debería dedicarse a demostrar que las mineras están robando oro, plata y bronce.

11 Matías Bosch se unió a Ciriaco Ramírez para presentar un informe que propone un nuevo sistema de pensiones por vejez, eliminando a las actuales AFP. ¿Progresará?

12 Al presidente Biden le informaron mal, porque no es cierto que R.D. sea uno de los países de mayor producción de drogas. Toda la que sale de aquí viene del sur.

13 En el Acuerdo de Montana, hay una “montaña” de empresarios haitianos que se oponen al envío de una fuerza militar pacificadora a su país. Negocios, antes que patriotismo.

14 Varios son los tránsfugas criollos que pujaron para que se condenara al país a favor del jamaiquino de Lajún, porque recibirán su tajada. Negocios, antes que patriotismo.

15 Carlos Peña debería cambiar la estrategia de, vía Twitter, constantemente insultar y retar al presidente, porque ni le hacen ni le harán caso.