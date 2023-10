Un tema controversial

Hace algunos días en su comparecencia ante el Senado, el canciller Roberto Álvarez reiteró que en el país no existen políticas discriminatorias, por lo que no nos podemos llamar racistas. Es cierto, políticas no hay, existen comportamientos de este tipo que ejecutan personas y entidades gubernamentales que nos hacen ver como un país racista.

Tal es el caso de Cristina Martínez, la mujer de San Cristóbal, que, por su color de piel, su problema de salud mental y su discapacidad de habla, fue apresada por policías y entregada a Migración para su repatriación a Haití. Lamentable, ninguna de esas dos entidades ha reconocido su error y ha pedido perdón. Tampoco estas acciones han llevado al anuncio de un protocolo para no repetirse. Sé que tampoco lo harán.

¿Cuántas Cristinas habrá en Haití, Elías Piña, Dajabón o cualquier zona fronteriza, que como ciudadanos desconocemos su historia?