Voy a la guerra por Israel

Estaba en Austin, Texas, para trabajar el sábado cuando recibí una llamada de mi comandante en las Fuerzas de Defensa de Israel para regresar a Israel y dirigirme a la línea del frente. No lo dudé. Sabía que los ciudadanos de mi país estaban en peligro real. Mi deber ante todo es unirme a la lucha contra quienes desataron una masacre contra mi pueblo. Abordé el primer vuelo que encontré desde Austin para regresar a casa y unirme a las reservas de las FDI, donde sirvo como oficial de comando de operaciones de brigada.

Durante mi largo vuelo a Israel, mi mente no podía descansar. Estaba tratando de escribir mis sentimientos y pensamientos sobre todo lo que sucede (y todo lo que está por suceder) en mi amado país.

Poco a poco se fueron revelando las dimensiones de los horrores del ataque más brutal que han vivido los israelíes desde la creación del Estado. Cientos de terroristas de Hamás masacraron a más de 1.200 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Unos 150 ciudadanos y soldados fueron hechos prisioneros. No hay nada en el mundo que pueda justificar el asesinato de cientos de personas inocentes.

Pero me gustaría dejar una cosa clara antes de ir a la batalla: no existe algo llamado "inevitable". Esta guerra podría haberse evitado y nadie hizo lo suficiente para evitarla. Israel no hizo lo suficiente para lograr la paz; Acabamos de conquistar los territorios palestinos en Cisjordania, ampliamos los asentamientos ilegales e impusimos un asedio de largo plazo a la Franja de Gaza.

Durante 56 años Israel ha estado sometiendo a los palestinos a un régimen militar opresivo. En mi libro “Ama a Israel, apoya a Palestina”, escribí: “La sociedad israelí tiene que plantearse preguntas muy importantes sobre dónde y por qué se derramó la sangre de sus hijos e hijas. Una minoría religiosa mesiánica nos ha arrastrado a un pantano fangoso y los seguimos como si fuera el flautista de Hamelín”. Cuando escribí estas palabras el año pasado, no me di cuenta de lo profundo que estábamos en el barro y de cuánta más sangre podría derramarse en tan poco tiempo.

Ahora voy a defender mi país contra enemigos que quieren matar a mi pueblo. Nuestros enemigos son las mortíferas organizaciones terroristas controladas por extremistas islámicos.

Los palestinos no son el enemigo. Los millones de palestinos que viven aquí, junto a nosotros, entre el mar Mediterráneo y Jordania, no son nuestro enemigo. Así como la mayoría de los israelíes quieren vivir una vida tranquila, pacífica y digna, los palestinos también lo desean. Tanto israelíes como palestinos han estado bajo el control de una minoría religiosa durante décadas. En ambos lados, las posiciones intratables de un pequeño grupo nos han arrastrado a la violencia. No importa quién sea más cruel o más despiadado. Las ideologías de ambos han alimentado este conflicto, provocando la muerte de demasiados civiles inocentes.

Como comandante de las reservas, es importante para mí dejar claro que en esta nueva guerra ya imparable, no podemos permitir que la masacre de israelíes inocentes resulte en la masacre de palestinos inocentes. Israel debe recordar que hay más de dos millones de personas viviendo en la Franja de Gaza. La gran mayoría de ellos son inocentes. Israel debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar matar a personas inocentes y centrarse en destruir el ejército militante de Hamás.

Israel ha bombardeado Gaza luego del ataque sorpresivo de Hamás a su territorio.AFP

Esta guerra, como otras anteriores, terminará tarde o temprano. No estoy seguro de volver vivo, pero sí sé que un minuto después de que termine la guerra, tanto israelíes como palestinos tendrán que enfrentarse a los líderes que los llevaron hasta este momento.

Debemos despertar y no dejar que gobiernen los extremistas. Los palestinos y los israelíes deben denunciar a los extremistas impulsados por el fanatismo religioso.

Los israelíes tendrán que expulsar del poder al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y a su círculo de extrema derecha, y los palestinos tendrán que derrocar a los dirigentes de Hamás.

Intento buscar jirones de esperanza. La Guerra de Yom Kippur, la guerra más difícil que Israel había conocido hasta esta semana, comenzó por sorpresa en 1973. Después de que finalmente se firmó un acuerdo de paz entre Israel y Egipto en 1979, la frontera con Egipto, que alguna vez fue el sitio de muertos y heridos—se convirtió en una frontera de paz.

Los israelíes deben darse cuenta de que no existe mayor activo de seguridad que la paz. El ejército más fuerte no puede proteger al país como lo hace la paz. Esta guerra actual lo demuestra una vez más. Israel ha seguido el camino de la guerra durante demasiado tiempo.

Al final, después de que todos los israelíes y palestinos muertos sean enterrados, después de que hayamos terminado de lavar los ríos de sangre, las personas que comparten un hogar en esta tierra tendrán que entender que no hay otra opción que seguir el camino de paz. Ahí es donde reside la verdadera victoria.

Nir Avishai Cohen, mayor de las reservas de las Fuerzas de Defensa de Israel, es el autor del libro “Ama a Israel, apoya a Palestina”