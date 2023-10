Círculo vicioso de odio

Durante el “descubrimiento y conquista” americana, espadas y plagas europeas mataron 100 millones de aborígenes en un siglo, no dolieron. Secuestraron, traficaron 13 millones de africanos para esclavizarlos, tres millones murieron en la travesía, tiraron sus cadáveres al Océano Atlántico, como tiran basura. No dolieron. Trabajando, los esclavizados construyeron las grandes fortunas estadounidenses y europeas, no hay disculpas ni compensaciones, 500 años después.

Hitler, un blanco, masacró seis millones de judíos blancos, inventaron la palabra “genocidio” fue un holocausto. Los judíos duelen mucho.

Mataron unos tres mil estadounidenses el 9/11, por ellos mataron 4.5 millones, unos 1,500 árabes por estadounidense muerto. Recién mataron 1,200 judíos, esa secreta tabla de la devaluación humana, decidirá cuántos palestinos deben morir.

Todas las muertes duelen, todas las vidas valen igual. Cuando nuestro dolor nos haga entender el ajeno, terminaremos la devaluación humana, romperemos ese círculo vicioso del dolor.