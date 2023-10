Necesidad de perdón

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”, Romanos 3:10-12.

Técnicamente se llama “la caída del hombre”. El pecado que mora en nosotros. Jesús vino para restituir, por su muerte en la cruz, la comunicación con Dios.

Resulta apremiante el perdón para el pecador. Puesto que estamos “destituidos de la gloria de Dios”.

El hombre, pecador por demás y cuya tendencia es hacia el mal, ahora tiene la puerta abierta al perdón, ante un acto consciente de arrepentimiento.