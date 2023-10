Cambiaron de nombre

Hace algunos meses en el primer artículo que escribí en este diario hice un llamado al Partido Revolucionario Moderno a “tomar el toro por los cuernos”. Me refería a Cristián Encarnación y la necesidad de que esa organización política definiera una postura pública en referencia al alcalde del municipio de Los Alcarrizos. El PRM no lo hizo y no hizo falta.

Ante el inminente apoyo que recibe el ex síndico de esa localidad, Junior Santos, del partido de gobierno, quien lo postulará como su candidato a alcalde, Encarnación renunció de una vez por todas de esa organización política, aunque en su discurso dijera otra cosa.

Del PRM en los Alcarrizos hay alrededor de 4 personas que pretendían ser síndico, todos fueron rechazados por su propio partido para poner a un hombre, que viene de otra entidad y que fue sacado de la alcaldía por mal gestor y olvidarse de la ciudadanía. Las estrategias políticas del PRM siguen demostrando que el cambio solo es de nombre.