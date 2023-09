Frente opositor, reelección y retroceso

Recientemente el país fue testigo de un hecho político trascendental: los principales partidos de oposición decidieron pactar una alianza político-electoral denominada RESCATERD, que entre sus objetivos tiene retomar el camino del crecimiento económico con justicia social que venían desarrollando los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde el 1996, y ganar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024.

Acto en el que fue anunciada la Alianza Opositora Rescate RD.Listin Diario

Con la llegada al poder de la actual administración gubernamental, se inició una clara tendencia hacia dos desviaciones de claro perfil psicológico: el Adanismo y el Narcisismo. Negando absolutamente las contribuciones de los anteriores gobiernos, como si la república iniciara con ellos, han pasado a glorificar, con la frondosa billetera de la publicidad gubernamental, la inevitabilidad de la reelección del actual mandatario. Totalmente faltos de humildad, han devenido en soberbios, atribuyéndose virtudes de las cuales carecen y profesando un penoso culto a la personalidad presidencial que nos remite a los tiempos de Concho Primo o del Benefactor.

¡Estamos frente a un gobierno ganado por la hipérbole y la mentira propagandística! El derrumbe de los servicios públicos como el Metro, el 911, el estancamiento de la educación, la salud y el abandono del campo, cuando es denunciado, la respuesta es la intimidación de Palacio a través de cartas a los directores de los diarios, o las campañas infamantes a través de las redes sociales costeadas con fondos del presupuesto. Más que un cambio, ¡un total retroceso!

Como corolario de las malas prácticas, el gobierno y su partido, desatan la compra de alcaldes, directores y dirigentes políticos de la oposición, pervirtiendo a niveles insospechados, la actividad política. Como se puede ver, en esto no hay nada de honestidad.

De lo municipal a lo congresual

La alianza RESCATERD ha arrancado con buen pie en la parte municipal y lo que esperan las bases del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es que la alianza se extienda al ámbito congresual. Ganar el controldel senado por parte de la oposición, es vital para la gobernabilidad del nuevo gobierno que iniciará el 16 de agosto del 2024.

La alianza RESCATERD estaría incompleta si no abarca el senado. ¿Cómo se podría entender que le permitamos al partido gobernante actualmente, que se atrinchere en el senado a hacerle la vida imposible al nuevo gobierno? Los líderes y candidatos del PLD, de la FP y del PRD, no tienen excusa para no ampliar este pacto al congreso.

¿Inconvenientes? Desde mi partido (PLD), se viene argumentando que no podemos apoyar tránsfugas, refiriéndose a los ex compañeros que salieron electos en la boleta del PLD en el 2020 y luego migraron hacia la FP de Leonel Fernández.

¿Es un argumento válido? No. Aunque en estricta técnica jurídica estos excompañeros se fueron del partido sin devolver el acta de elección, lo cual lo catalogaría como tránsfugas, en sentido estrictamente político, no lo son.

Me explico. Desde el 2007, en el PLD se hizo evidente que convivían, a regañadientes, dos fuerzas políticas que inexplicablemente, se fueron tornando irreconciliables. Danilismo vs Leonelismo marcaron la lucha política interna hasta octubre del 2019, y su cola tardía, hasta las elecciones 2020.

El nefasto desenlace del enfrentamiento político interno, era previsible: Leonel Fernández renunció del partido, y sus leales seguidores, se marcharon con él. Los leales a Danilo Medina y a la organización, nos quedamos en el PLD. Así de simple. La cola tardía fueron aquellos compañeros que resultaron electos en la boleta del PLD, pero, como era previsible, terminaron marchándose hacia donde su líder.

Ahora, en este proceso de alianza, que es una especie de reencuentro entre antiguos compañeros y compañeras, algunos levantan un muro infranqueable para evitar una alianza congresual, enrostrándoles su deslealtad al partido, cuando todos sabíamos que eran leales a su líder.

Siempre escucho en las reuniones del partido, la frase amoral de que “En política, se hace lo que conviene”. Ganar el senado para que Abel pueda gobernar mejor, es lo que conviene en las actuales circunstancias.

Gobierno de coalición

La cláusula acordada entre el PLD, FP y PRD, de que en una segunda vuelta los partidos que no clasifiquen, apoyarían al que lo logre, es la garantía de que habrá un gobierno compartido, como decía el Dr. Pena Gómez, a partir del próximo año

Hay que olvidarse de los gobiernos de un solo partido. Ha llegado la época de las coaliciones gubernamentales. Los peledeistas lo que debemos de hacer es apoyar de corazón la alianza RESCATERD, operativizar su implementación en los territorios, no inventar obstáculos y trabajar para que Abel sea el próximo presidente.