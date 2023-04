De democracia y partidos

Ruddy L. González

La encuesta Gallup-RCC Media trae una estadística que me mueve a profunda reflexión: la confianza de la sociedad dominicana en la democracia y el sistema de partidos. “La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes”, define la Real Academia, mientras el abogado, político, catedrático y escritor mexicano Jaime Cárdenas Gracia consigna que “es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales”. Gallup-RCC Media establece que el 54% de los dominicanos entrevistados dice no estar satisfecho con la democracia y el 65% está ‘poco o nada’ interesado en la democracia y, como para ‘ponerle la tapa al pomo’, al 48% no le importa el tipo de sistema político que gobierne el país. Apenas el 37% dijo estar de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en el país. Recordemos a Venezuela y Chavez y veamos a Cuba y Haití. Tras la dictadura de 30 años de Trujillo los dominicanos nos dimos una democracia que –golpe de Estado, revuelta civil e intervención militar extranjera incluido- persiste y funciona. En las últimas semanas el sistema de partidos, la clase política, ha sido duramente zarandeada por denuncias judiciales, rumores y malidencia, pero aún así persiste el ‘entusiasmo’ en el proceso electoral a que nos abocamos. La Junta Central Electoral, vapuleada hace un par de años, es el organismo mejor valorado por la gente, en la misma encuesta Gallup-RCC Media de marras, por suerte.