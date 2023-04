Comunicar en paz

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Siempre es impresionante el mensaje de Cristo Jesús: “Cuando vayan a un sitio y entren a una casa, deseen la paz. Si en ella viven gente de paz, recibirán la paz que ustedes le traen; de lo contrario, la bendición volverá a ustedes”. La paz es un don, es algo que llevamos dentro y que comunicamos. El que no la tiene, no la comunica. La paz no es sólo una palabra, es algo que llevamos. Por eso, procuremos que todos sientan ese destello de paz que tenemos dentro y se contagien de ella.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.