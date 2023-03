Invertir en la prevención del consumo de drogas.

Dra. A. Concepción Abreu

+34 600 89 53 23

Tenemos la costumbre, y muy mala por cierto, de no hablar de aquello que nos incomoda, de mirar para otro lado cuando ciertas situaciones nos sacan de nuestra zona de confort. En el caso de la salud, la prevención es un tema olvidado en muchos paises, en aquellos que no les interesa o que no se prioriza algo tan básico, un derecho universal.

Cuando se invierte en la prevención, estamos haciendo una inversión a largo plazo, es lo más rentable a la hora de invertir a nivel Estatal, ya que es evitar la aparición de enfermedades en el futuro.

Según la OPS "Las drogas ilegales son usadas con más frecuencia en los países de ingresos altos de las Américas, pero las consecuencias de la dependencia de drogas para la salud, enfermedades, discapacidades y defunciones, ocurren de manera desproporcionada en los paises de ingresos bajos y medios, donde las personas tienen menos acceso a la atención de salud."

Esa es la clave, el acceso a la atención de la salud. Cuando entendamos que los sistemas cambian cuando se realizan programas a largo plazo, es cuando vamos a ver una mejoría de la salud de los cuidadanos y ciudadanas. Es evitar que aparezcan las enfermedades, disminuyendo las probabilidades de riesgo y eso solo se logra con la prevención.

En el consumo de las drogas, explicar cómo funcionan, el por qué y las consecuencias no es promover, es educar en salud y por lo tanto disminuir su consumo.

El tener programas de prevención es una medida urgente en materia de adicciones, en la salud mental en general.

Mantener a nuestra juventud en una burbuja de cristal es lo más torpe que podemos hacer como padres, madres, como Estado, ya que cuando salgan a la vida real y saldrán, no sabrán gestionar todos esos estímulos que la sociedad les ofrezca. La ignorancia es lo más atrevido que existe y el desconocimiento es evitable.

Hasta cierto punto tenemos responsabilidad en casa, pero más responsabilidad tiene el Estado por no cumplir con los acuerdos para hacer cumplir nuestros derechos.

Siempre será más fácil mirar para otro lado y lavarnos las manos, que cumplir con nuestro deber, hasta que nos cansemos y exijamos nuestros derechos.