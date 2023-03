Hipertensión y diabetes en la Provincia Santo Domingo

Félix Bautista

En la República Dominicana la hipertensión alterial, la diabetes mellitus y la obesidad-sobrepeso se han convertido en uno de los problemas más graves de salud que padece la población dominicana.

En el año 2021, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó el informe titulado “Primera Jornada Nacional de Hipertensión Arterial: prevención de diabetes y obesidad. Informe de Resultados”. El referido estudio se realizó en 100 lugares, distribuidos en todo el territorio nacional y se examinaron 7mil 949 adultos.

El objetivo de la jornada fue establecer los valores tensionales, niveles de glicemia y el índice de masa corporal en una población mayor de 18 años. Estos fueron evaluados conforme a sus hábitos de salud y sus antecedentes de enfermedades.

El referido estudio estableció que el 32.3% de las personas evaluadas padecían de presión arterial elevada; el 12% promedio presentó altos niveles glicémicos; y más del 70% se encontraban en sobrepeso u obesidad. Un dato preocupante es que de los examinados, más del 40% no sabían que eran hipertensos; y más del 33% desconocían que sufría de hiperglucemia. Este desconocimiento por parte de los examinados, trae graves consecuencias a su salud, ya que al no saber que padecen estas enfermedades, no están correctamente medicados y estabilizados para prevenir efectos catastróficos, tales como accidentes cerebro vascular, daños profundos al corazón y a los riñones.

El resultado del estudio con relación a la provincia Santo Domingo arrojó un 6.4% de diabéticos; un 32.7% de hipertensos y un 69% de obesidad-sobrepeso. Aunque esta suma equivale a 107.7%, se debe a que muchos pacientes son diabéticos y obesos al mismo tiempo o hipertensos y obesos a la vez, o hipertensos, diabéticos y obesos simultáneamente.

La población estimada de la provincia Santo Domingo para el año 2024 es de 3 millones 103 mil 108 habitantes, según cifras de la ONE. Si se aplicaran los porcentajes precedentes a la población proyectada, la cantidad de diabéticos ascendería a 186 mil 186 personas; los hipertensos alcanzarían la cifra de un millón 14 mil 716 personas y la obesidad-sobrepeso se ubicaría en 2 millones 141 mil 145 personas. Esto representa un grave problema sanitario, ya que la falta de atención adecuada y oportuna para obesos, hipertensos y diabéticos genera afectaciones al corazón y los riñones y sus consecuencias humanas y económicas. La implementación general de la atención primaria proporcionaría calidad de vida a los ya afectados y reduciría el costo económico que representa para el Estado y las familias.

Se hace necesario en el marco de una política estatal en materia de salud pública, concentrar esfuerzos importantes en programas de educación, que promueven habaitos alimenticios saludables. De esta manera se hará conciencia a más de 2 millones de habitantes de la provincia Santo Domingo de que muchos de los alimentos que ingerimos incrementan considerablemente la masa muscular y los niveles de grasa en el cuerpo, lo que provoca que muchas personas caigan en niveles tensionales elevados o se conviertan en diabéticos, afectando por consiguiente, su calidad de vida e incrementando los gastos en salud para el Estado y las familias.

Lograr estos objetivos debe ser una prioridad fundamental de las políticas públicas en materia sanitaria. Implementar programas que sean efectivos, requiere la puesta en marcha en lo inmediato de la atención primaria establecida en la ley.