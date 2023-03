Efectos de la sequía y la inflación

Juan Guiliani Cury

Uno de los fenómenos naturales más perjudiciales que puede golpear una economía es la sequía. Devastadores efectos han ocasionado con daños irreversibles el crecimiento económico. En la República Dominicana y principalmente, en esta época del año-no siempre- el fenómeno de la sequía cuando no es prolongada, aparece causando estragos a la agricultura y la ganadería en el sector agropecuario. Esto sin dejar lo más importantes como la escasez de agua, producto de menos líquidos en los ríos y falta de lluvias, como en las represas que mayormente nutren los acueductos. Nada es más nocivo que una sequía. El Cibao Central es una de las zonas donde la sequía pudiera golpear con mayor fuerza. El embalse de la Presa de Tavera ha caído en más de 27 millones de galones diarios equivalentes a un 18% y donde se ha pedido a la población usar el líquido solo en lo imprescindible. Otros municipios de Santiago donde ya se siente la sequía son Licey al Medio, Tamboril y Puñal, entre otras comunidades del Cibao Central. Otras zonas del país tampoco están exentas. ¿Y porque me refiero a la sequía? Simplemente, poque puede afectar las proyecciones de crecimiento económico que tiene el país para este año. A esto se le suma lo agravante del alza en los precios, que según, el BCRD, la inflación subyacente interanual cerró en febrero en 6.40%, variable económica que tiende a incidir casi siempre y directamente en las cifras del crecimiento. El órgano emisor estimó también para este año un rango entre 3.5% como valor mínimo y un 6.5% como valor máximo las proyecciones del crecimiento. La sequía hace subir los precios porque provoca escasez y la oferta se restringe. En todo este escenario, los ciudadanos deben contribuir a ahorrar agua y dejar los lavados de vehículos innecesarios. Las amas de casa deben ahorrar el uso del agua y evitar malgastarla. Así todos contribuimos a que la escasez del preciado líquido sea menos perjudicial en estos momentos de crisis en sequía. Adoptar las medidas pertinentes por parte de las autoridades competentes debe tener el caluroso respaldo de la ciudadanía. De no adoptarse las providencias de lugar, me temo que el crecimiento económico de este año pueda ser proyectado algunos puntos hacia la baja. Eso ha pasado en muchos países, y muchos de ellos con efectos peores. Sequía e inflación no son los mejores aliados ni en las malas ni en las buenas.