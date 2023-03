La mujer política

Aliany Concepción Abreu

Según la resolución sobre la participación de la mujer en la política, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 “Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, actitudes y estereotipos de género discriminatorio, bajo nivel de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y debido a la pobreza, les afecta de manera desproporcionada”.

Definitivamente no exitirá cambio si las mujeres no somos partícipes de forma activa a nivel político en puestos relevantes para poder tomar decisiones en beneficio de la igualdad, respetando la diferencia existente de la naturaleza entre el hombre y la mujer, ya que las mujeres no queremos ser hombres, pero sí tener los mismos derechos en la sociedad.

Desmontemos aquel refrán tan lacerante y tan utilizado que reza "detrás de un gran hombre está una gran mujer", bueno, intentaré tener empatía; puede que se diga de las madres hacia los hijos, en ese sentido lo puedo entender, porque al final la crianza es fundamental. El criar desde una nueva masculinidad, es lo más saludable y la mejor herencia que se le puede dar a un niño que mañana será un esposo, un padre, un tío, etc.

Pero en nuestra sociedad se utiliza en la mayoría de los casos con los adultos, parejas y que están en iguales condiciones de derechos, incluso de deberes, por lo menos deberían estar.

El mayor regalo que nos podemos hacer nosotras mismas, las mujeres, es entrar a esos lugares donde aún siguen gobernando los mismos, los hombres, abrir la puerta y no pedir permiso, entrar y cambiar las cosas. No vale de nada seguir cada marzo recordando los datos nefastos que nos colocan en la cola de la toma de decisiones gubernamentales. No vale la pena continuar así, por nosotras, por las niñas que serán las futuras mujeres del mañana.

Muchas mujeres incluso han dado la vida por abrir la boca y decir, tenemos derechos. No las olvidemos y continuemos con esa cadena saludable de ayuda que prevalece de generación en generación. Como muy bien dijo Rosa Luxemburgo, "por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres".