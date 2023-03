Armagedón, armagedón, armagedón

Ellis Pérez

Se nos dice que Armagedón implica un hecho violento y trágico que podría implicar la desaparición de todo tipo de vida orgánica en el planeta Tierra, incluyendo naturalmente, la especie humana.

A los pocos meses de iniciarse la invasión de Rusia al territorio de Ucrania y la ponerse en evidencia la resistencia extraordinaria demostrada por el presidente Zelensky y sus fuerzas armadas, un sorprendido Putin comenzó a advertir que si llegaba el momento de tener que proteger a Rusia, no dudaría de hacer uso de sus armas nucleares.

Es ampliamente conocido que Rusia es el país que posee la mayor cantidad de armas nucleares.

Ante esa reiterada advertencia el presidente de los USA y sus socios europeos de la OTAN han advertido a su vez que el uso de armas nucleares de parte de Rusia tendría gravísimas consecuencias y que casi seguro llevaría a una tercera guerra mundial.

En los últimos meses y recién cumplido el primer año del inicio de esa guerra, es raro el día en que algunos de los líderes mundiales no haga uso de la palabra Armagedón.

Si analizamos el espectro de cosas a nivel mundial podemos advertir que la amenaza de uso de armas nucleares no solo se circunscribe a Ucrania ya que el líder de Corea del Norte Kim Jong Un no se cansa de reiterar advertencias a Corea del Sur y Estados Unidos de que ya él tiene la capacidad de lanzar misiles con ojivas nucleares que pueden llegar no solo a Corea del Sur y Japón, sino tambien, a territorios de Estados Unidos de América.

Latente, pero amenazante, se mantiene la voluntad expresada por la China comunista de reconquistar y anexar a su territorio la isla de Taiwán.

Es difícil de predecir hasta donde llegaría esa confrontación, de producirse.

Occidente mantiene el planteamiento, por un lado, de que Vladimir Putin está muy enfermo, y por el otro, de que en cualquier momento podría ser objeto de un golpe de estado de parte de su propia gente, sin embargo no hay muestras visibles de esa señaladas enfermedades y una encuesta reciente hecha por una compañía de Occidente señala que Putin ha logrado mantener un grado de apoyo del pueblo ruso que se mantiene por encima del 60 por ciento.

Cada día más un grupo mayor de gentes da muestra de cometer crímenes y errores graves y luego suicidarse.

Quien quita que un loco de estos en el poder decida quitarse la vida a la vez que aniquila el resto de la humanidad. Podría producir el verdadero ARMAGEDÓN.