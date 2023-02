Intelectuales y austeros Bosch, Balaguer y Leonel

Alfredo Freites

El empeño de Leonel Fernández para organizar en su Fuerza del Pueblo los dos millones de votos que afirma ser su base política, es tema de análisis en la política dominicana por el tiempo que ha estado fuera del poder y sometido a una campaña de calumnias.

La difamación contra Fernández se originó en las filas de su antiguo partido para impedirle el retorno al poder y en la actualidad algunos supuestos peledeístas y supuestamente el gobierno que les paga, intensifican el mismo protocolo.

La difamación ya no es con la homosexualidad, un parche que se pegaba en el pasado, sino con la corrupción, pero el público observa que Leonel carece de riquezas, no tiene casa de campo, helicóptero, yate, finca y su vicio son los libros; no evade impuestos con cuentas en paraísos fiscales y podría ser el expresidente más pobre de América.

Leonel dirige Funglode, la fundación de mayor aporte en el debate en ciencias sociales y tecnología, pero esta, a diferencia de otras similares, carece de apoyo estatal; es un sacrificio que cargan sus simpatizantes y contactos internacionales.

El presidente de la FP es hombre de vida frugal, cortés, de fino trato cuya visión llevó a la modernización del Estado, con una importante obra de gobierno y con sus relaciones puso el país en el mapa internacional. El político victorioso en tres elecciones sin fraudes, represión política ni asesinatos es un estadista con la formación intelectual y técnica para gobernar cualquier país, como han dicho políticos extranjeros; por cierto, en una reunión cuando tocaba turno al presidente Hugo Chávez le escuché decir: “Que hablé Leonel que es quien más sabe de petróleo”.

Se le tiene empatado en simpatías con el presidente Luis Abinader, quien busca por tercera vez la presidencia. El momento llama a contrastar las obras de Estado en gobiernos encabezados por políticos contra empresarios: Bosch, Balaguer y Leonel contra Guzmán, Hipólito y Abinader.

Sería interesante comprobar si tras 12 años fuera del gobierno, el líder de la oposición y opción de poder logrará, empatarse con dos millones de simpatizantes.