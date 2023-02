El juego de la perversidad

Germán Martínez

Por años escucha uno que los dominicanos no tenemos memoria, incluso que somos un pueblo que no perdona agravios pero que no agradece favores.

La perversidad política corrupta, y el otro PLD juegan a la desmemoria con la defallatez propia de quienes se saben muy vulnerables por su accionar pero en terreno fértil que ahora son las redes sociales.

El gobierno y el propio Presidente Luis Abinader parecieran inmunes al gran cúmulo de mentiras y ofensas que día a día aparecen en las redes y se propagan de boca en boca, las palomas tirándole a las escopetas, una asociación de malhechores conocidos que debieran estar en otro lugar y no en las redes.

Creo sinceramente que es hora de salir al frente y responder, con pruebas irrefutables a esa perversidad política corrupta y al otro PLD que le dieron al país los cinco gobiernos más corruptos de la historia nacional.

Manos a la obra.