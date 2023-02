Pimentel en ruinas

Heddel Cordero

Finalmente el parque de Pimentel fue inaugurado y en realidad la obra sorprende por su belleza y modernidad. El gran retraso que sufrió la misma ha valido la pena por lo que esta representa como espacio de esparcimiento para nuestros compueblanos y por su belleza arquitectónica.

No obstante, el disfrute de esta obra no puede ser pleno porque sus calles siguen destruidas, el boulevard aún no ha sido restaurado y el cuartel se mantiene a la espera de su culminación.

A estos malestares debemos sumarle el que causan los camiones que transportan el caliche para la construcción del hospital de San Francisco de Macorís, los cuales transitan diariamente por allí dejando una polvareda que parece una tormenta de arena provocada por más de 50 camiones que a su paso dejan sucio y desasosiego.

A pesar de la inauguración del parque, existe mucha indignación en el pueblo. No hay señales de que los demás trabajos se concluyan.

Las autoridades municipales de Pimentel deberían ser más diligentes llevando hasta el ministerio de obras públicas y el presidente la indignación de los pimenteleños por estas viejas calamidades. Ellos deberían iniciar una cruzada a favor de la gente que le eligieron.

Muchas obras de las comunidades del interior se quedan en el olvido porque sus representantes oficiales no ponen el debido interés en ellas o no son lo suficientemente diligentes en sus peticiones.

Hace unos meses la gente de Pimentel tuvo mucha esperanza en ver hecha realidad esta obra, pero todo se desvaneció cuando fueron retirados los equipos sin explicación alguna.

El silencio oficial irrita y llena de indignación a la gente.

El pueblo no resiste más tanta ruina.