Repunte de las criptomonedas

Juan Guiliani Cury

Hoy en día existe un nuevo y novedoso instrumento de intercambio monetario con alcance internacional llamado Bitcoin. En sus primeras apariciones era conservador lanzarse a adquirir esta novedosa moneda digital de intercambio. Me acuerdo de que me encontré hace unos años con un estudiante dominicano que estudiaba finanzas y administración en la prestigiosa Florida International University (FIU) en la ciudad de Miami, estado de la Florida.

Él me decía con un entusiasmo conservador que el Bitcoin era una moneda digital que tendría mucho futuro y que estaba subiendo su cotización en el mercado internacional cambiario a un ritmo muy sostenible. El estudiante ya de estudios de término me pronóstico con tiempo de antelación, el aumento que iba a tener esta moneda digital en los mercados bursátiles especializados en temas monetarios y cambiarios. Los hechos están ahí.

La moneda busca ahora este año de 2023 hacer un repunte en su cotización en bolsa. No obstante, y como sucede con los negocios de alto riesgos, ha habido alzas y bajas en los que popularmente se denomina el “mercado bursátil o de commodities.” Para esta última acepción, nunca he encontrado un término en español que se ajuste a una realidad idiomática. La reciente quiebra multimillonaria en Estados Unidos de la empresa FTX fue un revés para la confianza en la moneda del Bitcoin o las criptomonedas, aunque, sin embargo, no ha afectado como se esperaba la familiaridad generalizada y el interés de los inversionistas en esta moneda digital.

Hay países como El Salvador, que sus autoridades legalizaron y oficializaron el uso del bitcoin como moneda de cambio y de circulación nacional. El Salvador tiene desde principios de la década del 2000 un sistema monetario dolarizado con resultados positivos. En este mes se ha visto un repunte de estas criptomonedas en el índice MVIS que quiere decir Crypto Compare Digital Assets, donde se transan los principales tokens (monedas) obteniéndose ganancias superiores a un 7%, lo que refleja un alza significativa en el índice de confianza del cripto digital. Esta subida superó en un 3% al oro, en un 2% en la renta variable y en 1% a los bonos.

Las criptomonedas con esta recuperación buscan dejar atrás los recientes reveses sufridos como fue el caso de la importante compañía FTX, vista por muchos en las camisetas de los umpires de los juegos de Grandes Ligas. En la República Dominicana se juega en algunas maquinas el bitcoin, sin embargo, este instrumento de intercambio monetario aún no ha sido legalizado tal como ya existe en otras naciones del mundo industrializado y en otras en desarrollo.