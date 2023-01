César Duvernay

El refranero popular ha establecido, con mucha razón, que, aunque debería ser lo contrario, el sentido común, descrito como la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas, resulta muchas veces el menos común de los sentidos.

Una reflexión que toma fuerza al ver cómo, y justo cuando el presidente Luis Abinader convocó mediante el decreto 03-23 al Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria para conocer una serie de proyectos que quedaron pendientes del periodo legislativo pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, decide salir del país durante varios días a participar en la Feria Internacional de Turismo FITUR. La de Pacheco es una acción que raya en la insolencia a saber que entre el 13 de enero y el 15 de febrero las cámaras de diputados y de senadores deben decidir en cuanto a las leyes de Fideicomiso Público; de Administración de Bienes Incautados en los Casos Penales y de Estatuto de la Función Pública entre otras necesarias y urgentes iniciativas.

Pero que también contrasta con la actitud del propio mandatario, quien, consciente de las urgencias que reclama el momento nacional y en un ejercicio de sensatez, delegó su presencia en Madrid, España, en la vicepresidenta Raquel Peña. Y no es que FITUR no sea importante, de hecho y frente al extraordinario desempeño que el país ha tenido en materia turística, donde somos referentes de recuperación, es de primer orden, pero el país no puede ver con ojos de complacencia que justo cuando se hace una convocatoria para apurar el paso congresual, el titular de uno de los hemiciclos decida marcharse en vez de estar al frente de su tropa.