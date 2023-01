Las cartas de diciembre

Alexandra Izquierdo

El respeto al estado de derecho y el fortalecimiento institucional son preocupaciones latentes en nuestra sociedad, puesta de manifiesto en distintas ocasiones y por distintos sectores con interés legítimo en que podamos avanzar a una sociedad con leyes fuertes y con actores que las respeten para salvaguardar los derechos individuales y colectivos.

Una muestra clara de esta preocupación legítima lo son los documentos dados a conocer por la Procuradora General de la República y por la Fundación Institucionalidad y Justicia; que aunque dirigidos a escenarios distintos buscan a nuestro entender que el año 2023 sea mejor para el desarrollo institucional dominicano. En el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, quien tiene por costumbre emitir cartas para comunicar sus inquietudes, en esta oportunidad para felicitar por la Navidad a los procuradores adjuntos y fiscales aprovechó para hacerle una invitación a moderar las críticas contra el poder judicial, exhibir respeto a los jueces y no mediatizar los asuntos que normalmente surgen entre los actores del Ministerio Público y los miembros de la judicatura.

En un sistema judicial adversario como el nuestro, donde interactúan el Ministerio Público, el imputado y el juzgador se hace necesario que cada uno conozca su rol y que desarrolle su papel apegado al respeto sin ningún otro interés que el de garantizar el respeto a las leyes, el debido proceso y el buen derecho. Por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en la persona de su Vicepresidente Ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, entregó al Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un documento que contiene una lista de 20 iniciativas legislativas que cursan en este órgano y que considera prioritarias para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

Algunas iniciativas incluidas en el referido documento son las reformas de los códigos Penal, Civil y el de Procedimiento Civil; modificación a la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, ley sobre Ciberdelincuencia, la iniciativa sobre protección de testigos, como también el proyecto de ley sobre protección al derecho a la intimidad y el honor. Y otras que al igual que FINJUS entendemos son piezas legislativas prioritarias para el país y que esperamos que en este 2023 se logre aprobar la mayoría de ellas.

La ley de régimen electoral y la de partidos políticos que también fueron incluidas en la lista de FINJUS, debe ser tratada con una especial atención ya que la propia Junta Central Electoral expresó su desacuerdo con las modificaciones que fueron aprobadas por Senado, modificaciones que esperamos se corrijan en la Cámara de Diputados y podamos tener su aprobación antes del 18 de febrero para que estas puedan ser utilizadas en las elecciones de 2024. Recojo de manera general estos hechos para que como sociedad nos hagamos un llamado de atención para este 2023, cada estamento del Estado debe estar a la altura de su rol, quienes están llamados a perseguir el delito deben hacerlo revestidos del principio de objetividad de la misma manera que quienes administran justicia deben siempre procurar la imparcialidad y las garantías de las partes.

En el caso particular del Congreso Nacional me atrevería a decir que el 2022 no fue su mejor año, especialmente para la Cámara Alta, producto de esta situación se han invertido los papeles y ahora son los diputados quienes curan los errores que se cometen en las piezas de ley, por ejemplo lo ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Fideicomiso Público, entre otros casos. El funcionamiento correcto de los tres poderes del Estado es vital para el desarrollo y la estabilidad nacional, y tanto el Poder Judicial como el Congreso Nacional por su rol de control, fiscalización y administración de justicia son la columna vertebral, el corazón y cerebro de esta gran nación que nos abriga como ciudadanos y es deber de todos asumir la defensa de su Institucionalidad como lo hace FINJUS y la Procuradora Miriam German.