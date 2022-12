Delincuencia reclama reunión de líderes

Alfredo Freites

La delincuencia ha desbordado al país y los ciudadanos temen salir a las calles porque el temor los mantiene intranquilos. La vida en los hogares está en zozobra y eso lo saben todos los dirigentes del país porque ven que es la principal inquietud que reflejan las encuestas.

Una realidad como esa demanda que los dirigentes nacionales se reúnan para juntamente con el gobierno establecer una política que permanezca en el tiempo y contribuya a erradicar este azote.

El momento reclama una acción quirúrgica y científica con la participación de todos. Ya el partido Fuerza del Pueblo propuso la contribución de sus técnicos en apoyo al interés del gobierno de establecer una política de seguridad confiable, este gesto podría ser secundado por los demás partidos y anunciarnos un nuevo año con trabajo unitario para un fin común.

El gobierno cambió su protocolo de ataque a la delincuencia y si la propuesta del asesor español fue la de rebajar el inventario de delincuentes por la muerte de los sospechosos se podría decir que esa política ha sido puesta en práctica pero que el mal exige un abordaje multidisciplinario.

Los patíbulos barriales como el que se montó en Los Alcarrizos o los asaltos policiales a viviendas y muerte de presuntos delincuentes no será solución sino una tregua que vendrá con resaca. La causa hay que atacarla y no es solamente a tiros. No se puede dejar que la Policía sea juez y parte porque se presta a venganzas, chantajes, ajustes de cuentas y abusos.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, es un político sagaz y con suficientes experiencias en negociaciones, él podría encabezar las iniciativas de buscar los acuerdos con el país político. La inseguridad sigue creciendo y los ciudadanos quieren soluciones. Hay un prurito colectivo.

La delincuencia nos afecta a todos y podemos buscarle solución entre todos. Los lideres deben reunirse y aportar sus ideas para un plan que apliquen gobiernos del futuros porque la delincuencia afecta a todas las áreas.