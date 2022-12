Exterior e interior

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Ya el mismo título dice lo que vamos a pensar y a reflexionar: mucha gente se fija solo en el exterior, la camisa que se tiene puesta, el vestido, el pantalón, etc. Cuántas personas quieren mostrar solo una belleza exterior ¿y la belleza interior?, ¿y la belleza espiritual, psicológica que se aprecia más, que se valora más?

Hay gente que no tiene belleza física, pero tiene una belleza que los eleva. Por eso pensemos en las dos cosas, en lo exterior y en el interior, pero recordemos, no valoremos tanto lo exterior que ocultemos y apaguemos y no hagamos caso de lo interior.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.